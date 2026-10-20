بشرى لمنتخب مصر.. فرص لحاق محمد عبد المنعم وعمر مرموش بمعسكر نوفمبر

تزايدت فرص انضمام الثنائي محمد عبد المنعم وعمر مرموش إلى معسكر منتخب مصر المقبل، المقرر انطلاقه في 6 نوفمبر 2026، بقيادة حسام حسن، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإصابات التي تعرض لها اللاعبان خلال مشاركتهما مع أنديتهما لا تبدو خطيرة بالدرجة التي تهدد غيابهما لفترة طويلة، في انتظار استكمال الفحوصات الطبية وتأكيد جاهزيتهما قبل انطلاق المعسكر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر المقبل، في مواجهتين يسعى خلالهما الجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مشوار التصفيات.

محمد عبد المنعم.. فحوصات طبية لحسم موقفه

تعرض محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، بعدما تعرض لتدخل قوي أسفل القدم وفي منطقة جانب الصدر والضلوع، ليضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 81.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الإصابة عبارة عن كدمة قوية نتيجة الالتحام، دون إعلان عن وجود كسور أو مؤشرات على غياب طويل عن الملاعب.

ويتابع الجهاز الطبي لمنتخب مصر حالة المدافع الدولي للاطمئنان على تطورات إصابته، في انتظار نتائج الفحوصات النهائية التي ستحدد مدى قدرته على المشاركة بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

وتمنح المؤشرات الأولية عبد المنعم فرصة للحاق بمعسكر الفراعنة، لكن حسم موقفه النهائي سيظل مرتبطًا بتطور حالته الصحية وتقييم الجهاز الطبي قبل موعد التجمع.

عمر مرموش.. مؤشرات إيجابية بشأن الإصابة

على الجانب الآخر، تعرض عمر مرموش، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لكدمة خلال مشاركته مع فريقه أمام كوفنتري سيتي، ما أثار التساؤلات بشأن موقفه من الانضمام إلى منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتشير التقديرات الطبية الأولية الواردة من إنجلترا إلى أن إصابة مرموش طفيفة، ولا يُتوقع أن تبعده لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات، وهو ما يعزز فرص وجوده مع المنتخب خلال معسكر نوفمبر.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في جاهزية المهاجم الدولي، لما يمثله من أهمية في الخط الأمامي، خاصة مع اقتراب مواجهتي مالاوي في التصفيات الإفريقية.

ومع ذلك، يبقى التأكد من سلامة اللاعب وقدرته على المشاركة دون مخاطر أمرًا أساسيًا قبل حسم موقفه النهائي من قائمة المنتخب.

حسام حسن يترقب الموقف النهائي للثنائي

ينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر تطورات الحالة الطبية لمحمد عبد المنعم وعمر مرموش خلال الأيام المقبلة، قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمعسكر المرتقب.

وتمثل جاهزية الثنائي دفعة مهمة للفراعنة قبل مواجهتي مالاوي، في ظل سعي المنتخب لتحقيق أهدافه في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.