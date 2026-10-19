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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل محاولات ضم يونس إبراهيم موهبة برايتون لمنتخب مصر

يونس إبراهيم
يونس إبراهيم
إسراء أشرف

كشف وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، تفاصيل المفاوضات التي أجراها مع يونس إبراهيم، لاعب برايتون الإنجليزي، لإقناعه بارتداء قميص الفراعنة، موضحا أن اللاعب رحب بالفكرة في البداية، قبل أن يتكرر اعتذاره عن الانضمام إلى المنتخب في عدة مناسبات.

تفاصيل محاولات ضم يونس إبراهيم موهبة برايتون إلى منتخب مصر

وأوضح وائل رياض، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، أنه حرص على التواصل مع يونس إبراهيم لبحث إمكانية الاستعانة به ضمن صفوف منتخب الشباب، إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح، بعدما اعتذر اللاعب عن المشاركة قبل انطلاق أكثر من معسكر.

وأضاف مدرب منتخب الشباب أنه عقد اجتماعا عبر مكالمة فيديو جمعه باللاعب ووكيله، وشهدت المحادثة موافقة يونس إبراهيم على تمثيل المنتخب المصري، لكن الموقف تغير لاحقا مع تكرار الاعتذارات عن الانضمام.

وأشار رياض إلى أن أسباب الغياب اختلفت من مرة إلى أخرى، إذ اعتذر اللاعب في إحدى المناسبات بسبب الإصابة، بينما جاء اعتذاره في مناسبة أخرى بعد تواصل منتخب أستراليا معه، وهو ما صعّب مهمة الجهاز الفني في الاستفادة من خدماته.

وائل رياض يتحدث عن صعوبات استقطاب المحترفين مزدوجي الجنسية

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن اهتمامه بمتابعة المواهب المصرية التي تلعب في الخارج، خاصة أصحاب الجنسيات المزدوجة، سعيا للاستفادة من إمكاناتهم وضم العناصر المميزة إلى المنتخبات الوطنية.

وأكد أن هذا الملف يواجه تحديات متعددة، في ظل تحركات منتخبات أخرى لاستقطاب اللاعبين أنفسهم، وهو ما يتطلب بذل جهود كبيرة لإقناع المواهب الشابة باختيار تمثيل مصر على المستوى الدولي.

محاولات سابقة لضم هيثم حسن إلى المنتخب

وفي سياق آخر، أشار وائل رياض إلى أنه سبق أن تواصل مع هيثم حسن قبل نحو خمس سنوات، في محاولة لإقناعه بتمثيل منتخب مصر، لكن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي في ذلك الوقت.

منتخب مصر للشباب منتخب مصر وائل رياض موهبة برايتون برايتون يونس إبراهيم

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