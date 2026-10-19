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منتخب مصر يتابع إصابة محمد عبد المنعم بعد خروجه من مباراة ليون ونيس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يتابع إصابة محمد عبد المنعم بعد خروجه من مباراة ليون ونيس

ليون ضد نيس
ليون ضد نيس
إسراء أشرف

تتابع الأجهزة الفنية لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، حالة محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة ليون، التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

منتخب مصر يتابع إصابة محمد عبد المنعم بعد خروجه من مباراة ليون ونيس

وكشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن حرص على الاطمئنان على حالة محمد عبد المنعم، بعد خروجه مصابًا من مواجهة نيس وليون، لمتابعة تطورات حالته الصحية والوقوف على حجم الإصابة، في انتظار اتضاح موقفه النهائي بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

وغادر عبد المنعم أرض الملعب في الدقيقة 81، بعدما تعرض لتدخل قوي من الياباني كيتو ناكامورا، لاعب ليون، خلال كرة مشتركة في الدقيقة 70، وهي اللقطة التي أشهر الحكم على إثرها البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب ليون.

ورغم الإصابة، استكمل المدافع المصري اللعب قبل أن يقرر الجهاز الفني لنيس استبداله بأليدو سيدو، فيما لم يُعلن حتى الآن عن التشخيص النهائي للإصابة أو مدة غيابه المحتملة.

ويترقب منتخب مصر تطورات حالة عبد المنعم، في انتظار اتضاح حجم الإصابة ومدى تأثيرها على مشاركاته المقبلة.

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