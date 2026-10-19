حقيقة معاقبة مؤمن سليمان بعد ظهوره مدخنًا في مدرجات الدوري العراقي

كشفت الإعلامية دينا سليم عن ظهور مؤمن سليمان، المدير الفني المصري لفريق الكرمة العراقي، وهو يدخن السجائر في مدرجات الملعب خلال مواجهة القوة الجوية، حالة من الجدل، وسط تساؤلات بشأن إمكانية تعرضه لعقوبة.

أضافت خلال برنامج ستاد المحور :"مسئولو نادي الكرمة العراقي قرروا عدم وجود أي عقوبات بحق مؤمن سليمان بسبب اللقطة المتداولة، مؤكدين أن المدرب تواجد في المدرجات بصفته أحد المتابعين للمباراة، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه".

وواصلت: "وكان مؤمن سليمان قد تعرض للطرد خلال مباراة فريقه أمام الكرخ، ليغيب عن المنطقة الفنية في مواجهة القوة الجوية، التي انتهت بالتعادل السلبي، وشاهد اللقاء من المدرجات".

واختتمت: "وجاءت اللقطة المتداولة للمدرب المصري أثناء تدخين السجائر لتثير جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع حديث عن احتمالية توقيع عقوبة إضافية عليه، إلا أن مصادر الكرمة نفت وجود أي إجراء تأديبي ضده على خلفية الواقعة".