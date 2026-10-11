مؤمن سليمان: الفوز على الكرخ يعزز طموحنا في المنافسة على الصدارة

أكد مدرب فريق الكرمة لكرة القدم، مؤمن سليمان، أن الفوز على الكرخ في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق، يمثل دفعة مهمة للفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز طموحه في المنافسة على صدارة الترتيب.

وقال سليمان، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: إن "المباراة كانت معقدة وصعبة أمام فريق جيد، وقد وصلنا كثيراً إلى مرمى المنافس، لكننا لم نتمكن من حسم اللقاء مبكراً".

وأضاف، أن "الكرمة خاض المباراة بصفوف غير مكتملة، بسبب الغيابات الناجمة عن الإصابات والإيقاف، ورغم ذلك قدم اللاعبون البدلاء مباراة جيدة، وأسهموا في تحقيق ثلاث نقاط مهمة تعزز طموحاتنا في المنافسة على الصدارة".