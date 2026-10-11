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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يحقق رقما قياسيا في الدوري الأمريكي

ميسي
ميسي
مجدي سلامة

حقق ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا في بطلوة الدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على دي سي يونايتد 4-0 مساء السبت. ليرفع رصيده إلى 23 هدفاً هذا الموسم، وهو رقم قياسي في الدوري.

بعد أربعة أيام من خوضه مباراة الوداع التي أنهت مسيرة استمرت 21 عاما مع المنتخب الأرجنتيني، لعب ميسي المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، وكان هذا الفوز هو الأول لميامي منذ فوزها الساحق 7-1 على سي إف مونتريال في 29 أغسطس. 

سجل ميسي هدفه الأول في الدقيقة 47 بعد أن أحرز سواريز هدفين في الشوط الأول ليمنح إنتر ميامي التقدم 2-0 عند الاستراحة، مرر سواريز كرة عرضية، حيث استلمها ميسي وسددها في الزاوية اليمنى للمرمى.

عزز إنتر ميامي تقدمه عندما سجل ميسي هدفاً آخر في الدقيقة 60، استلم تمريرة رودريجو دي بول، وراوغ داخل منطقة الجزاء، وتجاوز مدافعين من دي سي يونايتد ليسدد الكرة في شباك الحارس شون جونسون.

رصيد ميسي

وبتلك الهدفين يرفع ليونيل ميسي رصيده من الأهداف في الموسم الجاري  إلى 23 هدفا وهو رقم قياسي في الدوري الأمريكي، كما وصل إلى الهدف رقم 934 في مسيرته.

 يستضيف إنتر ميامي فريق نيويورك سيتي إف سي مساء الأربعاء.

ميسي الدوري الأمريكي ليونيل ميسي

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