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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب فريد من نوعه.. إنييستا عن ميسي: اللعب بجواره كان متعة كبيرة

برشلونه
برشلونه
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لاعب استثنائي وفريد من نوعه، وأن اللعب إلى جواره ومشاركته العديد من اللحظات والتجارب كان متعة كبيرة.

برشلونة

وقال إنييستا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ميسي يتمتع بشخصية استثنائية على المستوى الإنساني، إلى جانب قدراته الكروية الفريدة، موضحًا أن وجوده أسهم في جعل الأشخاص المحيطين به أفضل.

وأضاف نجم برشلونة السابق: «ليو، الذي أعرفه على المستوى الشخصي وكلاعب، شخص استثنائي وفريد من نوعه. على مستوى الزمالة، أستطيع القول إن مشاركة كل تلك اللحظات والتجارب معه كانت متعة كبيرة».

وتابع: «أعتقد أنه جعلنا جميعًا، نحن المحيطين به، أشخاصًا أفضل. أما كرويًا، فهو لاعب فريد من نوعه».

وأشار إنييستا إلى أن ميسي يمثل قدوة ومصدر إلهام للكثيرين، معربًا عن سعادته من أجله، ومؤكدًا تمنياته له ولعائلته بكل التوفيق خلال المرحلة المقبلة من حياته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ميسي سيواصل لعب كرة القدم حتى بعد انتهاء مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أنه لا يعرف ما الذي سيقرره النجم الأرجنتيني بعد اعتزاله كرة القدم، لكنه يتمنى له ولعائلته كل الخير.

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