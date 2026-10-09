كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حقيقة الدخول في مفاوضات لاستعادة المالي أليو ديانج، لاعب وسط فالنسيا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الإسباني بسبب توجه الإدارة نحو خفض الرواتب.

الأهلي يحسم موقفه من عودة ديانج بعد أنباء رحيله عن فالنسيا

وأكد المصدر أن الأهلي لم يبدأ أي مفاوضات رسمية مع أليو ديانج أو إدارة فالنسيا حتى الآن، مشيرًا إلى أن ملف عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء لم يصل إلى مرحلة التحركات الفعلية.

وأوضح أن إدارة الأهلي تترقب حسم موقف ديانج مع ناديه الإسباني، ومعرفة مصيره النهائي قبل اتخاذ أي خطوات بشأن إمكانية استعادته، إلى جانب التعرف على موقف اللاعب من العودة إلى الدوري المصري مجددًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام الأهلي بتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، إلا أن عودة ديانج تظل مرتبطة باتضاح موقفه التعاقدي مع فالنسيا، فضلًا عن رغبته في خوض تجربة جديدة بالقميص الأحمر.

وكان ديانج قد فضّل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ورفض تجديد عقده مع الأهلي قبل الرحيل، وهو ما يجعل موقفه من العودة أحد العوامل المهمة في تحديد مستقبل المفاوضات المحتملة بين الطرفين.

