شنّ محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق، هجومًا على مستوى الفريق ونتائجه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزمة التي يمر بها النادي أكبر من مجرد تغيير المدير الفني، وأن المسؤولية لا تقع على عاتق المغربي الحسين عموتة وحده.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على شاشة قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن رحيل عموتة أصبح أمرًا مؤكدًا من وجهة نظره، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع وصول الفريق إلى هذه المرحلة في ظل تراجع المستوى والنتائج.

وأضاف أن قائمة الأهلي الحالية لا تضم عددًا كافيًا من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، موضحًا أن مستوى البدلاء لا يرتقي إلى طموحات النادي، وأن هناك تراجعًا واضحًا في أداء الفريق، بالتزامن مع وجود حالة من التفرقة بين اللاعبين.

وتطرق لاعب الأهلي السابق إلى موقف إمام عاشور، قائلًا إن اللاعب توجه لأداء مناسك العمرة في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض مواجهة بيراميدز، معتبرًا أن هناك أمورًا داخل الفريق تحتاج إلى إعادة تقييم.

وطالب عبدالجليل برحيل اللاعبين الذين انضموا إلى الأهلي قادمين من الزمالك، وهم أحمد سيد زيزو وياسين مرعي وإمام عاشور وأحمد عيد، مشددًا على ضرورة إجراء تغييرات جذرية داخل صفوف الفريق.

كما انتقد مستوى بعض المحترفين الأجانب، مؤكدًا ضرورة الاستغناء عن اللاعبين الذين لا يقدمون الإضافة المنتظرة، ومنح الفرصة لعناصر قطاع الناشئين بدلًا منهم.

واختتم محمد عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على ترحيبه بعودة حسام البدري لتولي القيادة الفنية للأهلي، لكنه شدد على أن مشكلات الفريق أكبر من المدير الفني، وأن إصلاح الأوضاع يتطلب معالجة أزمات عديدة داخل منظومة كرة القدم بالنادي.