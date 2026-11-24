حرص ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، على الاحتفال بفوز فريقه على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر ناصر ماهر صورة له من أحداث المباراة، ظهر خلالها برفقة إمام عاشور لاعب الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «ليلة سعيدة 😴🦅»، في رسالة أثارت تفاعلًا بين جماهير الفريقين، خاصة بعد تفوق بيراميدز على الفريق الأحمر.

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على الأهلي بهدفين دون مقابل، ليواصل الفريق السماوي نتائجه الإيجابية ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، عقب فوز الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء على يمين مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليؤكد تفوق الفريق السماوي ويحسم المواجهة لصالحه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل، في محاولة لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري.