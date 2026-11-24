أفاد محامون بأن السلطات الإيرانية نفذت حكم الجلد بحق مغنية بارزة أحيت حفلاً دون ارتداء الحجاب الإلزامي، إلى جانب أربعة من أعضاء فرقتها الموسيقية وفريق الإنتاج.

حكم الجلد بحق مغنية بارزة أحيت حفلاً دون ارتداء الحجاب



وقال أحد أعضاء فريق الدفاع لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن المغنية باراستو أحمدي، وثلاثة موسيقيين ومنتجاً، عوقب كل منهم بـ74 جلدة في مدينة قم الإيرانية.



وكانت أحمدي، البالغة من العمر 29 عاماً، قد ارتدت فستاناً دون أكمام خلال حفل موسيقي بثته مباشرة عبر الإنترنت في ديسمبر 2024.

وتحظر القوانين الإيرانية إقامة النساء حفلات موسيقية علنية، كما تلزمهن بارتداء الحجاب والملابس المحتشمة.



وفي يونيو الماضي، أدانت محكمة جنائية في قم أحمدي وثمانية أشخاص آخرين بتهمة الإخلال بالآداب العامة من خلال نشر مواد وصفتها بأنها فاحشة وغير لائقة، وهي اتهامات نفوها.



وإلى جانب الحكم عليهم بـ74 جلدة، مُنع المتهمون من ممارسة الأنشطة السمعية والبصرية ومن مغادرة البلاد لمدة عامين.



وفي نهاية سبتمبر، رفضت محكمة الاستئناف في قم الطعن الذي تقدم به المتهمون، وأيدت الحكم الصادر بحقهم، وفقاً لمحاميها.