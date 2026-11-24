أفادت قناة العربية نقلا عن مصادر قبل قليل، بسماع دوي انفجار في مدينة الحديدة باليمن.

دوي انفجارات في اليمن

وفي سياق متصل، دوت قبل يومين 4 انفجارات في مدينة الحديدة غرب اليمن، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية واستمرار الغارات الجوية التي تستهدف مواقع وقدرات عسكرية تابعة للفصائل المسلحة في المحافظة، وسط حالة من التوتر الأمني والعسكري على ساحل البحر الأحمر.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تنفيذ ضربات استهدفت قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة، قال إنها تُستخدم في عمليات تهريب الأسلحة ونقل الصواريخ الباليستية والمعدات العسكرية.

يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيا الحوثي شن هجمات على المملكة العربية السعودية.