تتنوع وسائل استخراج الوثائق الرسمية، مع اتجاه وزارة الداخلية إلى التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا وتوفير منافذ حديثة تتيح للمواطنين الحصول على مستنداتهم بسهولة وفي وقت أقل، وتأتي شهادة الميلاد المميكنة في مقدمة هذه الوثائق التي يحتاج إليها المواطنون بصورة متكررة لإنهاء الإجراءات الحكومية والمعاملات الرسمية.

استخراج شهادة الميلاد 2026

وتتيح وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، استخراج شهادة الميلاد 2026 من خلال مكاتب السجل المدني والمراكز النموذجية، إلى جانب منصة مصر الرقمية وماكينات الأحوال المدنية الذكية، وهو ما يمنح المواطنين أكثر من وسيلة للحصول على الشهادة دون التقيد بطريقة واحدة.

طرق استخراج شهادة الميلاد 2026

وفرت وزارة الداخلية عدة قنوات للحصول على شهادة الميلاد المميكنة، سواء من خلال التوجه إلى مقار الأحوال المدنية أو استخدام الخدمات الإلكترونية، وتشمل هذه الوسائل استخراج الشهادة من السجل المدني، أو طلبها عبر منصة مصر الرقمية، أو الحصول عليها من الماكينات الذكية.

خطوات استخراج شهادة الميلاد من السجل المدني

يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد من خلال التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني أو أحد المراكز النموذجية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

1. التوجه إلى مكتب السجل المدني وتقديم طلب استخراج شهادة الميلاد.

2. استيفاء نموذج 40 المخصص للحصول على صورة من الوثائق والمستندات الرسمية.

3. تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية، مع إثبات صلة القرابة عند استخراج الشهادة لشخص آخر.

4. سداد الرسوم المقررة لاستخراج الشهادة.

5. استلام شهادة الميلاد بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

وفي حالة عدم ظهور بيانات المواطن على منظومة الحاسب الآلي، أو وجود اختلاف بين البيانات المقدمة والمعلومات المسجلة، قد يطلب من المواطن تقديم مستخرج ورقي لشهادة الميلاد أو صورة ضوئية معتمدة، لاستكمال إجراءات تسجيل البيانات أو تصحيحها وفقا للقواعد المعمول بها.

استخراج شهادة الميلاد 2026

استخراج شهادة الميلاد أونلاين عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين إمكانية طلب استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا، دون الحاجة إلى الانتقال لمكاتب السجل المدني، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.

2. اختيار خدمات الأحوال المدنية.

3. الضغط على خدمة استخراج شهادة الميلاد.

4. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من كتابة اسم الأم بصورة صحيحة.

5. تحديد بيانات المستفيد واستكمال تفاصيل الطلب.

6. سداد الرسوم المقررة إلكترونيا.

7. تحديد عنوان استلام الشهادة من خلال خدمة التوصيل بالبريد المصري.

وتشترط الخدمة توافر بيانات الميلاد على منظومة الأحوال المدنية الإلكترونية، مع الالتزام بالضوابط المحددة لاستخراج الشهادات المميكنة.

استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

وفرت وزارة الداخلية ماكينات ذكية لاستخراج عدد من الوثائق الرسمية، من بينها شهادات الميلاد المميكنة، في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل التكدس داخل مكاتب السجل المدني.

وتعمل هذه الماكينات بطريقة مشابهة لماكينات الصراف الآلي، حيث تتيح للمواطنين تنفيذ طلب استخراج الوثيقة والحصول عليها بصورة مباشرة، من خلال خطوات إلكترونية تسهل إتمام الخدمة وتوفر الوقت والجهد.

استخراج شهادة الميلاد 2026

أماكن ماكينات استخراج شهادة الميلاد الذكية

انتشرت ماكينات الأحوال المدنية الذكية في عدد من المواقع الحيوية والمراكز التجارية بالقاهرة والمحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة، ومن أبرز الأماكن التي تتوافر بها هذه الماكينات:

مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

سيتي ستارز بمدينة نصر.

مول مكسيم.

سيتي سنتر المعادي.

مطار القاهرة الدولي.

مول طنطا بمحافظة الغربية.

وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتحديث منظومة الأحوال المدنية، بما يسهم في توفير وسائل متعددة لاستخراج الوثائق الرسمية، وتيسير حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة داخل المصالح الحكومية.