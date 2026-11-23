ودَّع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة علي الزيدي، وذلك في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية، والتي شهدت مباحثات مُكثَّفة تناولت سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالح الشعبين ويُعزِّز العمل العربي المشترك.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.