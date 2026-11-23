يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره الأفريقي، عندما يلتقي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال شهر نوفمبر 2026.

تلقى النادي الأهلي ، ضربة قوية بعد خسارته أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لتتعقد حسابات الفريق الأحمر في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من بيراميدز

وتحظى مباراة الأهلي وبريميرو دي أوجوستو باهتمام جماهيري كبير، في ظل تطلعات جماهير القلعة الحمراء لمتابعة مشوار الفريق في المنافسات القارية، وتحقيق بداية قوية في دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وبريميرو دي أوجوستو

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام بريميرو دي أوجوستو يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يستضيف اللقاء منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، وسط ترقب للإعلان عن التفاصيل التنظيمية النهائية للمواجهة.

الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة أنجولية

يسعى الأهلي إلى تقديم بداية قوية في مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام بريميرو دي أوجوستو، وحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

وتطمح جماهير الأهلي إلى ظهور الفريق بصورة قوية في المنافسات الأفريقية، والمنافسة على اللقب خلال النسخة الجديدة من البطولة.