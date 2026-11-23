تحدث ناصر ماهر، لاعب وسط فريق بيراميدز، عن الفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل، مؤكدًا أن فريقه استعد جيدًا للمواجهة ودرس المنافس بالشكل المطلوب قبل اللقاء.

وقال ناصر ماهر، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «الأهلي فريق محترم ومعروف بتاريخه وجماهيره القوية، لكن إحنا ذاكرناه كويس».

وأضاف لاعب بيراميدز: «أنا محظوظ إني بتمرن مع علي ماهر في المنتخب، وموكوينا في بيراميدز»، مشيرًا إلى استفادته من العمل مع المدربين خلال الفترة الحالية.

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم الفريق السماوي المواجهة لصالحه.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.