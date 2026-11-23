شن حازم إمام نجم الزمالك السابق هجومًا حادًا على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، منتقدًا طريقة تفكير المدير الفني حسين عموتة والأداء الذي ظهر به اللاعبون خلال اللقاء.

وقال حازم إمام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن فكر حسين عموتة لا يتناسب مع شخصية النادي الأهلي، موضحًا: «فكر حسين عموتة لا يناسب الأهلي، ده مش الأهلي، على طول خايف وراجع لورا».

وأضاف أن الأهلي كان معروفًا دائمًا بقدرته على العودة في المباريات وصناعة الخطورة حتى اللحظات الأخيرة، لكن الفريق لم يظهر بهذه الشخصية أمام بيراميدز، قائلًا: «كان معروف إن الأهلي له ردة فعل، ومعروف إن الأهلي لحد آخر لحظة هيعمل حاجة، النهاردة لو الأهلي لعب 3 أيام مش هيعمل حاجة».

وانتقد حازم إمام الحالة البدنية والفنية للاعبي الأهلي، متسائلًا عن طبيعة التدريبات التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف، في ظل تراجع المستوى البدني وسوء الأداء التكتيكي، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالشكل المعتاد منه.

وتابع أن الأهلي لا يعتاد التراجع للدفاع طوال المباراة منذ بدايتها، دون ممارسة الضغط على المنافس، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب قد يكون مفهومًا في بعض الظروف، مثل خوض مباراة نهائية في دوري أبطال إفريقيا خارج الأرض، لكنه لا يتناسب مع شخصية الأهلي في المباريات المحلية.

وأوضح أن الفريق أصبح يتراجع إلى الخلف في مختلف المباريات، حتى بعد تسجيل الأهداف، وهو ما لا يتماشى مع هوية النادي، مؤكدًا: «مش ده النادي الأهلي».

واختتم حازم إمام انتقاداته بالتساؤل عن أسباب خوف لاعبي الأهلي خلال المباريات، مشددًا على أن الفريق يمتلك تاريخًا وإمكانات تجعله الطرف الذي تخشاه المنافسون، قائلًا: «لاعيبة الأهلي خايفين من إيه؟ أنت الأهلي، أنت أكبر، الطبيعي إن الفرق تخاف منك أنت».

تفاصيل خسارة الأهلي أمام بيراميدز

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا مهمًا على الأهلي بهدفين دون رد، بعدما افتتح كريم حافظ التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد سقوطه أمام بيراميدز في مواجهة شهدت انتقادات واسعة لأداء الفريق الأحمر.