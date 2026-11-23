كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة ومثيرة في أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما أصبح المنتخب المغربي قريبًا من حسم موقفه النهائي بشأن اللقب القاري، على حساب منتخب السنغال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن المغرب سيتوج رسميًا بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025 بدلًا من السنغال، على أن يصدر الإعلان الرسمي غدًا الثلاثاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمة القانونية التي أعقبت المباراة النهائية، التي شهدت فوز السنغال على المغرب بهدف دون مقابل بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اعتبار المنتخب السنغالي خاسرًا للمباراة بنتيجة 3-0، ومنح اللقب للمنتخب المغربي.

وكان الاتحاد السنغالي قد تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» للطعن على قرار الكاف، مطالبًا بإلغاء العقوبة والاعتراف بفوزه باللقب.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الرياضية الدولية حكمها النهائي في القضية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، لحسم الجدل المثار حول هوية بطل النسخة الماضية من البطولة القارية.