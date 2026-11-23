نشرت الفنانة نينا مغربي ، مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارتها لمنطقة حريصا اللبنانية.

وفي السياق نفسه، حرص الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري، على مشاركة جمهورهما صورًا من زيارتهما إلى حريصا، خلال تواجدهما في لبنان لتصوير مشاهد المسلسل، وهو ما لاقى تفاعلًا من متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل سلطان الديب

ويواصل فريق عمل «سلطان الديب» تصوير مشاهده في لبنان، بمشاركة أحمد العوضي ويارا السكري ونينا مغربي، استعدادًا للمنافسة بالعمل في موسم دراما رمضان 2027.

ويضم فريق العمل مجموعة من الفنانين، من بينهم رانيا يوسف، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، وخالد محمود، ولجين خليفة، وهدى الإتربي، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين، فيما يتولى التأليف محمود حمدان، والإخراج محمد عبد السلام، والإنتاج شركة سينرجي.

ويأتي المسلسل امتدادًا للتعاون الفني بين العوضي والمؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام،بعد ان قدمت معًا عدد من الأعمال الناجحة.