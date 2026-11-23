حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من عواقب عرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة غادي آيزنكوت، مؤكدًا أن كتلة «التغيير» ستتحرك لتشكيل حكومة بديلة إذا تبين أن نتنياهو يماطل في المفاوضات بهدف إفشال الاتفاق.

وقال بينيت، خلال اجتماع لكتلة «بهاد» اليوم الإثنين، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لتشكيل حكومة صهيونية تحل محل الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنهم يتابعون عن كثب جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعمون تحركات آيزنكوت لإقامة حكومة جديدة.

وأضاف: «إذا تبين لنا أن نتنياهو يسعى إلى إضاعة الوقت بدلًا من تحقيق الوحدة بقيادة آيزنكوت؛ فسيتحمل العواقب».

وتتمثل الخطوة التي يلوح بها «بينيت» في «طرح حكومة بديلة على الكنيست»؛ للتصويت، وفقًا للخطة التي يعمل عليها آيزنكوت، سواء من خلال الاستعانة بدعم الأحزاب الحريدية أو الحصول على دعم الأحزاب العربية.

وفي المقابل، أعلن نتنياهو أنه لن ينسحب من الحياة السياسية أو يستقيل من رئاسة حزب الليكود حال تشكيل حكومة بدونه، مؤكدًا أنه سيبقى عضوًا في الكنيست ورئيسًا للحزب، وسيعمل على إسقاط الحكومة الجديدة.

وقال نتنياهو: «حتى لو تشكلت حكومة سيئة لا تضر بإسرائيل، فسوف نطيح بها»، مستشهدًا بسقوط حكومة التغيير عام 2022، التي كانت تعتمد على دعم حزب «رعام».

وتتواصل جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة بعد تكليفه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ يتبقى أمامه نحو أسبوعين حتى انتهاء مهلة التكليف في 6 ديسمبر، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية.

ويعمل آيزنكوت على ثلاثة مسارات لتشكيل الحكومة، تشمل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود، أو ضم الأحزاب الحريدية إلى حكومة برئاسته، أو تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات الوحدة الوطنية حول رئاسة الحكومة، إذ يشترط بينيت أن يتولى آيزنكوت رئاسة الوزراء أولًا ضمن صيغة للتناوب، بينما يتمسك الليكود باستمرار نتنياهو في المنصب.

وكانت فرق التفاوض من الحزبين قد عقدت اجتماعًا استمر أكثر من 4 ساعات، دون التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية.

كما تواجه فكرة تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية خلافات داخل كتلة التغيير، حيث يعارضها أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، ويفضل إشراك الأحزاب الحريدية، فيما يعارضها أيضًا بينيت، بينما يؤيد يائير جولان، رئيس حزب «الديمقراطيين»، إمكانية تشكيل حكومة أقلية تضم حزب «رعام» وتحظى بدعم خارجي من القائمة المشتركة.