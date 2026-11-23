طور فريق نظام التشغيل "GrapheneOS" المعزز للخصوصية والمبني على "Android" تطبيق مراسلة تجريبياً يعتمد على بروتوكول خدمات الاتصال الغنية "RCS"، ما يتيح للمستخدمين الاستغناء عن تطبيق "Google Messages" مع الحفاظ على التشفير التام.

مزايا تطبيق RCS الجديد من GrapheneOS وتوافقه مع iOS

أوضح تقرير تقني نشره موقع "Android Authority" نقلاً عن منشور لفريق "GrapheneOS" عبر منصة "X"، أن التطبيق التجريبي يدعم التشفير من طرف إلى طرف عبر بروتوكول أمان طبقة المراسلة (MLS)، ويتوافق بشكل كامل مع تطبيق "Google Messages" ونظام "iOS" لهواتف آيفون.

ويشمل التطبيق الجديد كافة خصائص المراسلة الحديثة، مثل مؤشرات الكتابة اللحظية، وإشعارات تسليم وقراءة الرسائل، والتفاعلات الرمزية على المحادثات، إلى جانب مشاركة الصور والملفات، تمهيداً لدمج هذه التقنية مباشرة في تطبيق الرسائل الافتراضي للنظام.

خطة الاستقلال عن خدمات جوجل وإجراءات الأمان

لفت التقرير إلى أن تشغيل رسائل "RCS" على نظام "GrapheneOS" كان يتطلب سابقاً تثبيت تطبيق "Google Messages" وتشغيل خدمات "Google Play" في بيئة معزولة، نظراً لاعتماد معظم شركات الاتصالات على بنية جوجل التحتية لهذه الخدمة.

وبحسب ما ذكره الموقع، سيعتمد التطبيق الجديد في مرحلته الأولى على خدمات "Google Play" المعزولة دون الحاجة لتطبيق رسائل جوجل، بينما يستهدف الفريق مستقبلاً تشغيل الخدمة بشكل مستقل تماماً عبر شركات الاتصالات الداعمة، مؤكداً أن الميزة ستظل حصرية لنظام "GrapheneOS" لتطلبها تعديلات على مستوى نظام التشغيل، مع إضافة طبقة حماية تتيح تنزيل الوسائط تلقائياً دون تحليلها لتجنب الثغرات الأمنية.