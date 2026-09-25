قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان أمام الأمم المتحدة: نجدد مطالبنا بانسحاب إسرائيل والتوصل لترتيبات تضمن إنهاء الحرب
بالمستندات الرسمية.. طريقة تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية 2026
ما لم يحكى عن بني مزار.. جريمة هزت مصر تعود إلى الشاشة بعد سنوات
شوقي علام: افتتاح القرآن بآيات الرحمة وتكرارها يؤكدان رحمة الإسلام
الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة
ماكنتش معروف ومش معايا فلوس.. أحمد فهيم يروي موقفا نبيلا من الزعيم عادل إمام معه
أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية
قبل تطبيق التوقيت الشتوي.. عقوبات رادعة لمخالفي المواعيد الجديدة لغلق المحال
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة في المقطم
يجب أن يخدم البشرية.. النائب محمد أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تشكيل بولندا أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية
تشكيل مباراة تركيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تؤكد رسميا دعم هاتف Signature 27 لنظام GrapheneOS

موتورولا
موتورولا
احمد الشريف

أكّدت منصة "GrapheneOS" المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل الموجهة لحماية الخصوصية، أن هاتف "Motorola Signature 27" الذي أُعلن عنه مؤخراً سيكون أول هاتف ذكي من شركة موتورولا يحصل على دعم رسمي للنظام، ليخرج بذلك للمرة الأولى من نطاق أجهزة "جوجل بكسل" التي ظل محصوراً فيها لسنوات.

تأكيد رسمي ينهي الغموض 

أفاد تقرير نشره موقع 9to5Google التقني، بأن الإعلان الأخير حسم التكهنات التي أثيرت في الأوساط التقنية حول هوية الجهاز الغامض الذي جرى الحديث عنه سابقاً، ليتأكد رسمياً أنه هاتف "Motorola Signature 27" الذي كشفت عنه الشركة مطلع هذا الأسبوع. 

وجاء هذا التأكيد عبر منشور رسمي لفريق تطوير نظام "GrapheneOS" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث أفاد المطورون بأن الخطط الحالية لا تزال قائمة لبيع أجهزة في الأسواق وهي محملة مسبقاً بهذا النظام المبني على أندرويد والموجّه لحماية الخصوصية، رغم بقاء التفاصيل الأخرى المتعلقة بالإطلاق محدودة في الوقت الراهن.

نظام الخصوصية يغادر حصرية هواتف جوجل بكسل لأول مرة

أوضح التقرير الصحفي أن نظام "GrapheneOS"، الذي حقق انتشاراً كبيراً وشعبية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة بفضل تركيزه المتخصص على حماية بيانات المستخدمين، ظل متاحاً على مدار تاريخه فقط عبر أجهزة "Google Pixel". 

وأرجع التقرير ذلك الاحتكار إلى أسباب فنية متعددة تتعلق بطريقة تعامل شركة جوجل مع البرمجيات والطبقات الأمنية داخل عتاد أجهزة بكسل ومعالجات "Tensor"، مما جعل انتقال النظام رسمياً لأول مرة إلى جهاز يحمل علامة موتورولا خطوة غير مسبوقة تكسر تلك الحصرية الطويلة.

معالج سنابدراجون الأحدث

أشار التقرير إلى أن اعتماد هاتف "Motorola Signature 27" على شريحة المعالجة المتقدمة "Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6" يُعد على الأرجح السبب المباشر والرئيسي الذي يمكّن الجهاز من تشغيل نظام "GrapheneOS" بالشكل الصحيح والمطلوب. 

ويأتي ذلك في ظل عدم توافق جميع هواتف موتورولا الحالية مع متطلبات النظام المعقدة، ما جعل الهاتف الرائد الجديد الخيار الوحيد القادر على تلبية المتطلبات العتادية والأمنية الصارمة التي يشترطها مطورو النظام للعمل بكفاءة.

مواعيد الطرح المرتقبة

بين التقرير أن الشركة لم تحدد بعد تاريخاً دقيقاً ومؤكداً لطرح هاتف "Motorola Signature 27" للمستهلكين، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان نظام "GrapheneOS" سيكون متاحاً عليه فور نزوله إلى منافذ البيع مباشرة. 

وأكد المصدر في المقابل أن خطط دعم النظام لن تقتصر على هذا الجهاز فقط، بل ستشمل مستقبلاً أجهزة أخرى من فئة الهواتف القابلة للطي التابعة للشركة، ومن بينها الإصدارات القادمة من هاتفي "Razr flip" و"Razr Fold".

Motorola Motorola Signature 27 إكس تويتر Google Pixel موتورولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

منتخب مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

المواعيد الشتوية للمحلات

قرار رسمي بشأن مواعيد غلق المحلات بدءًا من اليوم وهذه الفئات مستثناة

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

ترشيحاتنا

نيجيريا

نيجيريا تقلب الطاولة على مدغشقر بثنائية في تصفيات أمم إفريقيا

بالمر

توخيل: بالمر يغيب عن معسكرات الفريق بسبب الإصابات

كأس الاتحاد الإنجليزي

إعادة مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي بسبب خطأ تحكيمي

بالصور

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز في الفرن.. وصفة شهية للعزومات

طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية
طريقة عمل الفراخ المحشية

من أمام المرآة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

المزيد