موتورولا تؤكد رسميا دعم هاتف Signature 27 لنظام GrapheneOS

أكّدت منصة "GrapheneOS" المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل الموجهة لحماية الخصوصية، أن هاتف "Motorola Signature 27" الذي أُعلن عنه مؤخراً سيكون أول هاتف ذكي من شركة موتورولا يحصل على دعم رسمي للنظام، ليخرج بذلك للمرة الأولى من نطاق أجهزة "جوجل بكسل" التي ظل محصوراً فيها لسنوات.

تأكيد رسمي ينهي الغموض

أفاد تقرير نشره موقع 9to5Google التقني، بأن الإعلان الأخير حسم التكهنات التي أثيرت في الأوساط التقنية حول هوية الجهاز الغامض الذي جرى الحديث عنه سابقاً، ليتأكد رسمياً أنه هاتف "Motorola Signature 27" الذي كشفت عنه الشركة مطلع هذا الأسبوع.

وجاء هذا التأكيد عبر منشور رسمي لفريق تطوير نظام "GrapheneOS" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث أفاد المطورون بأن الخطط الحالية لا تزال قائمة لبيع أجهزة في الأسواق وهي محملة مسبقاً بهذا النظام المبني على أندرويد والموجّه لحماية الخصوصية، رغم بقاء التفاصيل الأخرى المتعلقة بالإطلاق محدودة في الوقت الراهن.

نظام الخصوصية يغادر حصرية هواتف جوجل بكسل لأول مرة

أوضح التقرير الصحفي أن نظام "GrapheneOS"، الذي حقق انتشاراً كبيراً وشعبية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة بفضل تركيزه المتخصص على حماية بيانات المستخدمين، ظل متاحاً على مدار تاريخه فقط عبر أجهزة "Google Pixel".

وأرجع التقرير ذلك الاحتكار إلى أسباب فنية متعددة تتعلق بطريقة تعامل شركة جوجل مع البرمجيات والطبقات الأمنية داخل عتاد أجهزة بكسل ومعالجات "Tensor"، مما جعل انتقال النظام رسمياً لأول مرة إلى جهاز يحمل علامة موتورولا خطوة غير مسبوقة تكسر تلك الحصرية الطويلة.

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أشار التقرير إلى أن اعتماد هاتف "Motorola Signature 27" على شريحة المعالجة المتقدمة "Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6" يُعد على الأرجح السبب المباشر والرئيسي الذي يمكّن الجهاز من تشغيل نظام "GrapheneOS" بالشكل الصحيح والمطلوب.

ويأتي ذلك في ظل عدم توافق جميع هواتف موتورولا الحالية مع متطلبات النظام المعقدة، ما جعل الهاتف الرائد الجديد الخيار الوحيد القادر على تلبية المتطلبات العتادية والأمنية الصارمة التي يشترطها مطورو النظام للعمل بكفاءة.

مواعيد الطرح المرتقبة

بين التقرير أن الشركة لم تحدد بعد تاريخاً دقيقاً ومؤكداً لطرح هاتف "Motorola Signature 27" للمستهلكين، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان نظام "GrapheneOS" سيكون متاحاً عليه فور نزوله إلى منافذ البيع مباشرة.

وأكد المصدر في المقابل أن خطط دعم النظام لن تقتصر على هذا الجهاز فقط، بل ستشمل مستقبلاً أجهزة أخرى من فئة الهواتف القابلة للطي التابعة للشركة، ومن بينها الإصدارات القادمة من هاتفي "Razr flip" و"Razr Fold".