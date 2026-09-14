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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قادم بقوة للفئة المتوسطة.. موتورولا تقترب من إطلاق هاتف Edge 70 Neo

هاتف Edge 70 Neo
هاتف Edge 70 Neo
لمياء الياسين

أكدت موتورولا في وقت سابق من هذا الشهر وصول هاتف Edge 70 Neo  لكن الشركة لم تكشف بعد عن مواصفاته الكاملة. وقد ظهر الهاتف الآن على منصة Geekbench، وقد حصل هاتف موتورولا إيدج 70 نيو على 723 نقطة في اختبار النواة الواحدة و2943 نقطة في اختبار النوى المتعددة. 

موتورولا إيدج 70 نيو جيك بنش

يحتوي هاتف موتورولا إيدج 70 نيو على نفس الشريحة الموجودة في هاتف إيدج 70 بلس.
ومن المثير للاهتمام أن هاتف Edge 70 Neo مزود بنفس المعالج الموجود في هاتف Motorola Edge 70 Plus في نسخته العالمية. لذا، من المحتمل أن يكون Edge 70 Neo نسخة مُعاد تسميتها من Edge 70 Plus للسوق الهندية.

وهذا ليس بالأمر الجديد على موتورولا، فقد استخدمت تقنية مماثلة في بعض هواتف سلسلة Edge السابقة.

إذا أردتَ معرفة ما تُقدّمه هذه الشريحة فعليًا في الاستخدام اليومي، فإنّ نتائج اختبارات الأداء لشريحة سنابدراجون 7 إس من الجيل الثالث تُوفّر لك أساسًا جيدًا، فهي شريحة متوسطة الأداء مُصمّمة للاستخدام اليومي السلس، وليست مُخصّصة للألعاب ذات المواصفات العالية، لذا من غير المتوقع منافستها للشرائح الأغلى سعرًا من حيث القوة الخام.

ولم تكشف موتورولا بعد عن مواصفات شاشة هاتف Edge 70 Neo أو بطاريته أو كاميرته. وإذا كان الهاتف مبنياً بالفعل على هاتف Edge 70 Plus، فستتضح المزيد من التفاصيل بمجرد إعلان موتورولا رسمياً عن إطلاقه.

هاتف Edge 70 Neo هاتف موتورولا إيدج 70 نيو هاتف إيدج 70 بلس سلسلة Edge شاشة هاتف Edge 70 Neo

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