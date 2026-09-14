أوكرانيا تستهدف منتجعا قرب فيلا الرئيس الروسي على البحر الأسود

شنت أوكرانيا غارات جوية بالقرب من فيلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المطلة على البحر في منتجع سوتشي على البحر الأسود خلال الليل، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، أظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت طائرات مسيرة أوكرانية تهبط على المدينة، مع سماع دوي انفجارات ضخمة وأصوات الدفاع الجوي المحلي.

وقال مسؤولون في منطقة كراسنودار كراي إن خمسة أشخاص، بينهم طفل، أصيبوا بجروح وتضررت ثلاثة منازل.

وأفادت قنوات محلية على تطبيق تيليجرام بوقوع ضربات على نظام صواريخ إس-400 المضادة للطائرات ، والتي تعرض العديد منها لإطلاق النار في الأسابيع الأخيرة بعد أن وجدت الاستخبارات العسكرية أن الأنظمة الدفاعية يتم إعادة استخدامها لضرب أهداف أرضية في أوكرانيا.

زعمت إحدى القنوات أن طائرات مسيّرة استهدفت منزل بوتين الصيفي "بوتشاروف روتشي"، وهو مجمع ساحلي في منطقة حيوية بالمدينة. ويُعتقد أن الرئيس الروسي توقف إلى حد كبير عن زيارة هذا المنزل منذ أن أصبح ضمن نطاق طائرات كييف المسيّرة .

لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من التقارير المتعلقة بالهجوم، ولم يصدر أي تعليق من السلطات الأوكرانية حتى الآن.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن 399 طائرة مسيرة أوكرانية قد أسقطت فوق البلاد خلال الليل.

زيارات نادرة لـ"سوتشي" بعد الحرب

تقع مدينة سوتشي على الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأسود، وتبعد أكثر من 400 ميل عن الحدود الأوكرانية، وهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في البلاد، حيث تستقبل ملايين السياح كل عام.

وقد تعرضت لضغوط متزايدة من غارات الطائرات الأوكرانية بدون طيار مع تصاعد حدة الهجمات هذا العام.

قبل الحرب، كان بوتين يزور سوتشي بشكل بانتظام، لكنه لم يزرها منذ ذلك الحين إلا مرتين، ولم يعد إليها منذ ما يقرب من 350 يومًا. ويُعزى غيابه إلى مخاوف بشأن الطائرات الأوكرانية المسيرة، التي استهدفت منتجع البحر الأسود لأول مرة عام 2023.

في المنطقة، يمتلك كلاً من مقر إقامته الصيفي الرسمي بوتشاروف روتشي، الذي تم بناؤه عام 1955، ومجمع قصور إيطالي فخم في جيليندجيك، على بعد حوالي 105 أميال شمال غرب.

توصلت وكالة التحقيقات الروسية المستقلة "برويكت" إلى أن المبنى الرئيسي في بوتشاروف روتشي قد تم هدمه في فبراير 2024.

أنظمة جوية متطورة لحماية فيلا بوتين

ومع ذلك، اقترحت دائرة الحماية الفيدرالية هذا العام، وهي الوكالة المسؤولة عن حماية كبار مسؤولي الدولة، إنشاء منطقة محمية تغطي 1.2 ميل مربع حول مقر الإقامة لحمايته من الطائرات بدون طيار.

ويعتقد أيضاً أن الموقع محمي بوجود بحري بالإضافة إلى أنظمة صواريخ بانتسير-إس1 المضادة للطائرات وأنظمة المدفعية.

في سبتمبر من العام الماضي، أفادت التقارير أن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت المدينة أثناء زيارة عمل قام بها بوتين، حيث بقيت الطائرة الرئاسية من طراز Il-96-300PU في موقعها في المطار أثناء الهجوم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات الطيران من تجنب المجال الجوي الروسي مع تصعيد أوكرانيا لهجماتها شبه الليلية باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ بين الحين والآخر.