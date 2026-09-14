قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 غارات خلال ساعات.. الجيش الإسرائيلي والشاباك يصعدان هجماتهما في غزة
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام
أوكرانيا تستهدف منتجعا قرب فيلا الرئيس الروسي على البحر الأسود
إصابة 11 شخصا في تصادم أتوبيس واشتعال النيران به على طريق الإسماعيلية الصحراوى
قصة تجسس تهز برلين.. اتهام امرأة بنقل معلومات إلى الاستخبارات الروسية
رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي
بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى
البحيرة : ضبط 8450 لتر سولار و71 عبوة مبيدات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية
1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
نص الطلبة برة.. طالب بمدرسة قوص: منعوا تانية بكالوريا من الدخول لتأخرهم دقائق
الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة على الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية
معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 2026.. موعد الصرف وطرق الاستعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة عام

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
صدى البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2807 لسنة 2026 بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، وذلك لمدة عام إضافي.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 37 مكرر (أ) بتاريخ 14 سبتمبر 2026، على مد الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والتي سبق مدها بموجب قرارات لاحقة أرقام 4313 لسنة 2023، و1050 و3004 لسنة 2024، و3175 لسنة 2025.


وبموجب القرار الجديد، تستمر إتاحة الفرصة أمام الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم لمدة عام إضافي، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.


وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 9 لسنة 1960، وعلى قرارات مجلس الوزراء السابقة المنظمة لمد فترة توفيق الأوضاع، وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء.


ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، فيما صدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 14 سبتمبر 2026، الموافق 2 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، ووقعه الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء الجريدة الرسمية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه والطاقة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: تؤهل مجموعة جديدة من الميسّرات لدعم التمكين المالي للنساء بالريف

راندة المنشاوي

تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين بعد توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة

بالصور

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

أزمة ‏الوقود والكهرباء تضع إيران أمام يوم بلا سيارات

إيران
إيران
إيران

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد