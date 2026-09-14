رئيس الوزراء الأوكراني: سنتلقى قريبا 841 مليون دولار لدعم الميزانية من كندا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي، أن البنك الدولي سيقدم لأوكرانيا مبلغ 841 مليون دولار لدعم الميزانية، وذلك بضمانات من الحكومة الكندية.

وكتب كوريتسكي -عبر تليجرام- : "ستتلقى أوكرانيا قريبا مبلغ 841 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي بموجب ضمانات الحكومة الكندية. وتقدم هذه الأموال في إطار مشروع "السلام في أوكرانيا"، وسيتم توجيه الموارد لتغطية نفقات ميزانية الدولة المتعلقة بمدفوعات المعاشات التقاعدية".

وشدد على أن هذا الدعم يكتسب أهمية بالغة ويأتي في توقيت مناسب، لا سيما في ظل العجز في الميزانية واختلال توازنات المالية العامة. كما أعرب كوريتسكي عن شكره للحكومة الكندية والبنك الدولي على ما قدماه من مساعدة.