قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا
ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز
الباب ماوقعش على حد والاصابات سببها التدافع| أول رد من التعليم على حادث مدرسة دار السلام
هافيستو: إسكات البنادق ضرورة لمنح الشعب السوداني فرصة لحياة كريمة
محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل
بعد تحرك الحكومة..مقترحات برلمانية جديدة لتخفيف قيود التصالح ومعالجة العقبات| خاص
استطلاع رأي يثير الجدل في تايلاند.. 77% يؤيدون تشديد الإجراءات بحق الإسرائيليين
مبعوث الأمم المتحدة للسودان: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية في الصراع لتحقيق السلام
رئيس الوزراء يوجه باستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام أراضي الدولة
خبير علاقات دولية: التنسيق المصري السعودي صمام أمان للدفاع عن القضايا العربية
العمل عن بُعد.. كيف يحدد المصريون مهاراتهم للحصول على وظائف أجنبية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد طه: توطين الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظات أهم أوجه التطور في منظومة التأمين الشامل

الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
عبدالصمد ماهر

واصل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، زيارته لمحافظة الأقصر، بجولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت.

وشملت الجولة مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، ومركز طب أسرة منشأة العماري، ومجمع الأقصر الطبي الدولي، بما يمثل مستويات مختلفة من تقديم الرعاية الصحية، بدءًا من الرعاية الأولية ووصولًا إلى الخدمات التخصصية والمتقدمة.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في إتاحة الخدمات الطبية الدقيقة داخل المحافظات يمثل أحد الأوجه المهمة للتطور الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل، لما يحققه من تقريب للخدمة من المواطن، والحد من الحاجة إلى الانتقال إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج، وما يرتبط بذلك من أعباء صحية واجتماعية ومادية على المرضى وأسرهم.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، حيث اطلع على الخدمات الطبية التي تم استحداثها بالمستشفى، وفي مقدمتها جراحات القلب المفتوح للأطفال، وجراحات عظام الأطفال، إلى جانب علاجات وحشوات الأسنان للأطفال تحت التخدير الكلي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية أن يصاحب التوسع في نطاق الخدمات وتخصصاتها التزام مستمر بمعايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة والأمان المطلوبين ويحافظ على ما حققته المنشآت من مستويات أداء.

 زيارة مركز طب أسرة منشأة العماري 

وخلال زيارة مركز طب أسرة منشأة العماري، تابع الدكتور أحمد طه تطبيق معايير الجودة والسياسات والإجراءات المنظمة للعمل، ومدى انعكاسها على الممارسات اليومية للفرق الطبية والإدارية، مؤكدًا أن استدامة الاعتماد ترتبط بقدرة المنشأة على تحويل متطلبات الجودة إلى أسلوب عمل مستقر، وليس إجراءات مرتبطة بفترة التقييم.

كما حرص رئيس الهيئة على الاستماع إلى عدد من المنتفعين بالمركز والتعرف على تجربتهم مع الخدمات المقدمة، باعتبار آراء متلقي الخدمة أحد المدخلات المهمة لتقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.

واختتم رئيس الهيئة جولته بتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي، أكبر المنشآت الطبية بالمحافظة، والاطلاع على سير العمل بعدد من الأقسام والوحدات الطبية،  وآليات تقديم الخدمات ومدى الالتزام بمتطلبات الجودة وسلامة المرضى.

وأكد الدكتور أحمد طه أن حصول المنشأة على الاعتماد لا يمثل نهاية عملية التقييم والتحسين، وإنما يرتب عليها مسؤولية الحفاظ على مستوى الأداء الذي أهلها للاعتماد ومواصلة تطويره، مشيرًا إلى أن المتابعة والرقابة خلال دورة الاعتماد تمثل جزءًا أصيلًا من دور الهيئة لضمان استدامة الالتزام بالمعايير.

ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد بدوي، مسؤول الرقابة بفرع الهيئة بالأقصر، والدكتورة هناء صموئيل، منسق العمليات الميدانية بالفرع.

وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد ملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتورة رحاب علي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، إلى جانب مديري المنشآت والقيادات الطبية والإدارية بها.

وفي إطار زيارته لمحافظة الأقصر، زار الدكتور أحمد طه والوفد المرافق له دير الأنبا باخوميوس الشهير بدير الشايب، حيث كان في استقباله الأب يسطس، نيابةً عن نيافة الأنبا أقلاديوس.

وأعرب رئيس الهيئة خلال الزيارة عن تقديره للدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن ترسيخ ثقافة الاهتمام بصحة الإنسان وجودة حياته مسؤولية تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة مع مختلف مؤسسات المجتمع، في إطار من التآخي والتماسك الذي يميز المجتمع المصري.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة العلاج التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية توطين الخدمات الطبية GAHAR الجودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يدعو البرلمان الأوكراني إلى تأييد إقالة المدعي العام من منصبه فورا

جيه دي فانس

فانس: لا يجب أن يتخوف الأمريكيون من الذكاء الاصطناعي ولابد من تنظيمه بطرق ذكية

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تتوقع آثارا محدودة قصيرة الأجل على إمدادات النفط الخام المحلية

بالصور

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد