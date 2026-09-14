أحمد طه: توطين الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظات أهم أوجه التطور في منظومة التأمين الشامل

واصل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، زيارته لمحافظة الأقصر، بجولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت.

وشملت الجولة مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، ومركز طب أسرة منشأة العماري، ومجمع الأقصر الطبي الدولي، بما يمثل مستويات مختلفة من تقديم الرعاية الصحية، بدءًا من الرعاية الأولية ووصولًا إلى الخدمات التخصصية والمتقدمة.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في إتاحة الخدمات الطبية الدقيقة داخل المحافظات يمثل أحد الأوجه المهمة للتطور الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل، لما يحققه من تقريب للخدمة من المواطن، والحد من الحاجة إلى الانتقال إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج، وما يرتبط بذلك من أعباء صحية واجتماعية ومادية على المرضى وأسرهم.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، حيث اطلع على الخدمات الطبية التي تم استحداثها بالمستشفى، وفي مقدمتها جراحات القلب المفتوح للأطفال، وجراحات عظام الأطفال، إلى جانب علاجات وحشوات الأسنان للأطفال تحت التخدير الكلي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية أن يصاحب التوسع في نطاق الخدمات وتخصصاتها التزام مستمر بمعايير الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة والأمان المطلوبين ويحافظ على ما حققته المنشآت من مستويات أداء.

زيارة مركز طب أسرة منشأة العماري

وخلال زيارة مركز طب أسرة منشأة العماري، تابع الدكتور أحمد طه تطبيق معايير الجودة والسياسات والإجراءات المنظمة للعمل، ومدى انعكاسها على الممارسات اليومية للفرق الطبية والإدارية، مؤكدًا أن استدامة الاعتماد ترتبط بقدرة المنشأة على تحويل متطلبات الجودة إلى أسلوب عمل مستقر، وليس إجراءات مرتبطة بفترة التقييم.

كما حرص رئيس الهيئة على الاستماع إلى عدد من المنتفعين بالمركز والتعرف على تجربتهم مع الخدمات المقدمة، باعتبار آراء متلقي الخدمة أحد المدخلات المهمة لتقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.

واختتم رئيس الهيئة جولته بتفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي، أكبر المنشآت الطبية بالمحافظة، والاطلاع على سير العمل بعدد من الأقسام والوحدات الطبية، وآليات تقديم الخدمات ومدى الالتزام بمتطلبات الجودة وسلامة المرضى.

وأكد الدكتور أحمد طه أن حصول المنشأة على الاعتماد لا يمثل نهاية عملية التقييم والتحسين، وإنما يرتب عليها مسؤولية الحفاظ على مستوى الأداء الذي أهلها للاعتماد ومواصلة تطويره، مشيرًا إلى أن المتابعة والرقابة خلال دورة الاعتماد تمثل جزءًا أصيلًا من دور الهيئة لضمان استدامة الالتزام بالمعايير.

ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد بدوي، مسؤول الرقابة بفرع الهيئة بالأقصر، والدكتورة هناء صموئيل، منسق العمليات الميدانية بالفرع.

وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد ملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتورة رحاب علي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، إلى جانب مديري المنشآت والقيادات الطبية والإدارية بها.

وفي إطار زيارته لمحافظة الأقصر، زار الدكتور أحمد طه والوفد المرافق له دير الأنبا باخوميوس الشهير بدير الشايب، حيث كان في استقباله الأب يسطس، نيابةً عن نيافة الأنبا أقلاديوس.

وأعرب رئيس الهيئة خلال الزيارة عن تقديره للدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن ترسيخ ثقافة الاهتمام بصحة الإنسان وجودة حياته مسؤولية تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة مع مختلف مؤسسات المجتمع، في إطار من التآخي والتماسك الذي يميز المجتمع المصري.