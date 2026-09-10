وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث مستجدات تقارير متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز.

الموقف التنفيذي والمستجدات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي والمستجدات ونسب التنفيذ، ومناقشة التحديات وآليات التعامل معها في عدد من المشروعات الصحية ومشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، مع تحديد نطاق الأعمال المطلوبة والتأكيد على الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات ووضع مواعيد محددة للانتهاء منها واتخاذ الإجراءات ضد المقصرين.

وأكد المتحدث الرسمي تنظيم زيارات ميدانية دورية لمتابعة سير العمل بالمشروعات والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة إنجاز المشروعات.