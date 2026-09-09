التدخين والكحول.. أسباب غير متوقعة وراء إصابتك بنوع سرطان شهير

يحدث سرطان القولون عندما تحوّل الطفرات الجينية خلايا القولون السليمة إلى خلايا سرطانية.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك تنقسم هذه الخلايا السرطانية وتتكاثر لتُشكّل سلائل سرطانية في القولون ومع مرور الوقت، ينمو السرطان عبر طبقات العضلات والأنسجة التي تُكوّن جدار القولون في النهاية، يخترق السرطان جدار القولون ويبدأ بالانتشار خارجه ولا يزال الباحثون غير متأكدين من العوامل التي تُحفز تغيرات سلائل القولون.

أسباب سرطان القولون

وتشير الأبحاث إلى أن بعض العوامل تزيد من خطر الإصابة بها، ومنها على سبيل المثال:

أن يكون عمرك 50 عامًا أو أكثر : معظم المصابين بسرطان القولون تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ولكن هناك عدد متزايد من الحالات لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ولا يزال الباحثون الطبيون غير متأكدين من سبب هذا التغيير.

وجود تاريخ عائلي لسرطان القولون : قد يزداد خطر إصابتك بسرطان القولون إذا كان أحد أفراد عائلتك المقربين مصابًا بأورام حميدة كبيرة في القولون أو سرطان القولون والمستقيم.

يشمل أفراد العائلة المقربون والديك البيولوجيين وإخوتك وأبناءك وقد يزداد خطر إصابتك إذا أصيب أي فرد من أفراد عائلتك بهذا المرض قبل بلوغه سن 45 عامًا.

وجود العديد من سلائل القولون : بشكل عام، كلما زاد عدد السلائل في القولون، زادت احتمالية تحول واحدة أو أكثر منها إلى سرطانية.

الوراثة لبعض الحالات : قد تؤدي حالات مثل متلازمة لينش والسلائل الورمية الغدية العائلية إلى الإصابة بسرطان القولون.

السمنة أو زيادة الوزن : تشير الأبحاث إلى أن مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 25 يلعب دورًا في هذا المرض.

تدخين السجائر : وجدت إحدى الدراسات أن تدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

تناول الكحول بانتظام : حتى الاستهلاك الخفيف إلى المعتدل قد يزيد من خطر الإصابة