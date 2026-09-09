جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع المقاولون وختام الجولة الرابعة

اختتمت مساء اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026-2027، بعد إقامة عدد من المواجهات القوية والمثيرة بين أندية المسابقة والتي كان أخرها اليوم بين الأهلي والمقاولون العرب.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي

وحافظ بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة منذ انطلاق منافسات البطولة.

وجاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي الذي احتل المركز الثالث بنفس الرصيد.

وحل سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ليواصل المنافسة بقوة على مراكز المقدمة.

ومن المنتظر أن تشهد الجولات المقبلة صراعًا قويًا بين أندية القمة، في ظل تقارب النقاط ورغبة كل فريق في تعزيز موقفه بجدول ترتيب الدوري.فاز مروان عطية، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر بجائزة رجل المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- بيراميدز 12 نقاط

2- الزمالك 10 نقاط

3- الأهلي 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 9 نقاط

5- مودرن سبورت 7 نقاط

6- طلائع الجيش 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- القناة 6 نقاط

9- المصري البورسعيدي 6 نقاط

10- البنك الأهلي 6 نقاط

11- وادي دجلة 5 نقاط

12- السويس بتروجت 4 نقاط

13- المقاولون العرب 4 نقاط

14- الشرقية إنبي 4 نقاط

15- زد 4 نقاط

16- أبو قير للأسمدة 3 نقاط

17- الجونة نقطتان

18- بترول أسيوط نقطتان

19- سموحة نقطة

20- غزل المحلة نقطة

وفاز مروان عطية، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر بجائزة رجل المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.