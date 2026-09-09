خبير بيئي: عوامل بيئية وراء عدم نمو بعض الأشجار بالشكل الطبيعي ووصولها إلى ارتفاعات كبيرة

قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، إن عدم نمو بعض الأشجار بالشكل الطبيعي ووصولها إلى ارتفاعات كبيرة، يرجع إلى مجموعة من العوامل البيئية والمناخية، إلى جانب طبيعة التربة ومدى توافر المياه والعناصر الغذائية اللازمة لنمو الأشجار.

وأوضح «علام» في تصريحات لـ «صدى البلد» أن اختيار نوع الشجرة المناسب للبيئة التي تُزرع فيها يعد عاملًا أساسيًا، موضحًا أن بعض الأنواع تحتاج إلى ظروف معينة من حيث درجات الحرارة والإضاءة ونوعية التربة حتى تنمو بشكل جيد وتصل إلى ارتفاعات كبيرة.

وأضاف أن نقص المياه أو سوء الصرف، فضلًا عن تدهور التربة أو تعرض الأشجار للتلوث والحرارة المرتفعة، يمكن أن يؤثر على نموها ويجعلها لا تصل إلى الشكل والارتفاع المتوقعين.

وأشار الخبير البيئي إلى أن العناية بالأشجار بعد زراعتها، من خلال الري المنتظم والتسميد والتقليم بطريقة صحيحة، تساعد على تعزيز نموها والحفاظ عليها، مؤكدًا أن زراعة الأشجار وحدها لا تكفي، وإنما تحتاج إلى متابعة ورعاية مستمرة.