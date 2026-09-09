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حظر قطع الأشجار دون موافقة المحافظ والبيئة.. قرار عاجل من وزيرة التنمية المحلية
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حظر قطع الأشجار دون موافقة المحافظ والبيئة.. قرار عاجل من وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جميع المحافظات بضرورة  المحافظة على الأشجار واستدامتها في نطاق كل محافظة والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة (100) مليون شجرة .

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وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في كتاب دوري لجميع المحافظات علي أهمية المحافظة على أعمال التشجير واستدامتها في كافة المحافظات والعمل على زبادة أعداها ، لما لها من تأثير إيجابى بيئى ومناخى، ووجهت الدكتورة منال عوض رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى في جميع محافظات الجمهورية ، بضرورة رصد ومتابعة حالات التعدي على الأشجار في الشوارع أو الميادين أو الحدائق أو الأسواق العامة، سواء بالاتلاف أو القطع أو الاقتلاع، بالمخالفة للمادة (162) من قانون العقوبات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومتابعة تحرير المحاضر ضد المخالفبن. 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الكتاب الدوري إلى أنه في حالات التعدي على الأشجار في مناطق أو مواقع خاضعة لولاية جهات أخرى غير الوحدات المحلية، يتم إبلاغ جهة الولاية كتابة بالواقعة لاتخاذ ما يلزم ، وفي جميع الأحوال يجب إخطار السيد المحافظ كتابة بواقعة التعدي والإجراء المتخذ بشأنها في مدة لا تتجاوز (24) ساعة، على أن يقوم السيد المحافظ بموافاة الوزارة بذلك الإخطار.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، علي عدم الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار، أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد موافقة السيد المحافظ وبعد استيفاء رأي جهاز شئون البيئة عملاً بأحكام قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما، ويُستطلع رأي الجهاز بموجب كتاب من المحافظ يتضمن المبررات، ووسائل القطع أو الاقتلاع، وكيفية التصرف في الأشجار.

وحول جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة (100) مليون شجرة ، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنبيه على رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة نحو موافاة اللجنة المركزية بالوزارة المُشكلة بالقرار الوزاري رقم (524) لسنة 2025 والمعنية بمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية، ببيانات مُحدثة لأعضاء اللجنة الفرعية، وتقرير بنتائج أعمالها، وخطة عملها للثلاثة أشهر المقبلة وذلك على وجه عاجل خلال أسبوع. 

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الأشجار كتاب دوري المحافظات

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