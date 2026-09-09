ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

شنّ أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على عدد من المسؤولين السابقين والحاليين داخل نادي الزمالك، متحدثًا عن أسباب الأزمة المالية والإدارية التي يمر بها النادي، وذلك خلال ظهوره ببرنامج «أوضة اللبس» عبر قناة النهار.

وقال ميدو: «إيه اللي وصل الزمالك للحال اللي هو فيه؟ إيه اللي وصل الزمالك إنه يكون مش عارف يدفع مستحقات لعيبته بتاعة السنة اللي فاتت، ومش عارف يدفع المكافآت، ومش عارف يكمل حل المشاكل والقضايا اللي عليه في الاتحاد الدولي، وعنده إيقاف قيد لفترتين؟».

وأضاف: «اللي وصل الزمالك لكده إن في مسؤولين في الزمالك متورطين في إنه يتم فسخ عقود 4 لعيبة في خلال شهر ونص فقط».

وتابع ميدو: «أنا كان هنا معايا الأستاذ ممدوح عباس، وقال إن في بعض المسؤولين عن إدارة ملف الكرة في نادي الزمالك سابقين هيتحولوا لنيابة الأموال العامة».

وأوضح: «الأستاذ كمال شعيب، المحامي الخاص بنادي الزمالك، أكد إعلاميًا إن في بعض المسؤولين السابقين عن إدارة ملف الكرة في نادي الزمالك طلبوا للتحقيق ولم يمتثلوا. كلام ده حصل ولا محصلش؟ حصل».

وكشف ميدو تفاصيل ما وصفه بأنه سبب عدم استكمال التحقيقات، قائلًا: «الموضوع كان رسميًا، وأقنعوا الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، إن امتثال المسؤولين السابقين عن إدارة ملف الكرة في الزمالك للتحقيق قد يؤذي مجلس إدارة الزمالك نفسه، لأن مجلس إدارة الزمالك رسميًا هو المسؤول عن أي شبهة إهدار مال عام».

وأشار إلى أن حسين لبيب كان قد اتخذ قرارًا بمحاسبة المسؤولين عن الملفات التي تسببت في خسائر للنادي، قائلًا: «الكابتن حسين لبيب كان واخد قرار إن أي واحد أخطأ في ملف أدى إلى خسارة الزمالك لـ350 مليون جنيه على الأقل، مما أدى إلى إيقاف القيد لنادي الزمالك لفترتين وحط الزمالك في الورطة اللي هو فيها، يتحمل المسؤولية».

وأضاف: «وده أدى إن بدل ما تعرف تدفع مستحقات لعيبتك، دفعت فلوس كتيرة جدًا علشان تقدر تحصل على الرخصة الأفريقية».

وأكد ميدو أن بعض أعضاء مجلس الإدارة حذروا من تداعيات التحقيق مع المسؤولين السابقين، قائلًا: «بعض أعضاء مجلس الإدارة أكدوا للكابتن حسين لبيب إن تحويل المسؤولين السابقين عن ملف إدارة الكرة للتحقيق، القريبين جدًا من المسؤولين عن إدارة ملف الكرة السابقين، هيجر رجلينا إحنا كمان».

وتساءل: «هل هما ميعرفوش إن هناك العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ناويين يتقدموا بمذكرة للنائب العام والسيد وزير الشباب والرياضة في شبهة إهدار مال عام في هذا الملف؟».

وشدد ميدو على ضرورة محاسبة كل من أخطأ، قائلًا: «النهاردة كل من أخطأ لازم يحاسب، وأنا مش ضد حد، أنا مع الزمالك».

وانتقد ميدو طريقة التعامل مع أزمات اللاعبين، قائلًا: «كل من تذاكى وتفاخر بنسبة ذكائه بأن الحل للخروج من الأزمة هو إن الأولويات بتاعتي تبقى إني أدفع مستحقات اللعيبة بتاعتي، وأتجاهل الإنذارات اللي متقدمة لي من اللعيبة اللي فسخت عقودها، يتحمل مسؤولية قراراته».

وأضاف: «اتحمل مسؤولية قرارك، زي ما طلعت وقلت: أنا اللي جبت الناس دي، وأنا اللي مسؤول عنهم، وأنا اللي مسؤول عن أي قرار ياخدوه، ساعة ما الزمالك كان بيكسب».

وتابع: «تاني مرة، ساعة ما الزمالك كان بيكسب، دلوقتي اطلع وقول: أنا برضه مسؤول عن إهدار المال العام اللي حصل».

وأكد ميدو أن الزمالك تعرض لخسائر مالية كبيرة بسبب التعامل مع الإنذارات الموجهة للنادي، قائلًا: «الزمالك لبس 350 مليون جنيه بسبب إن المسؤولين في الزمالك رفضوا وتجاهلوا إنذارات رسمية موجهة إلى النادي. دي الحقيقة، ومحدش هيعرف يستخبى منها».

وانتقد ما وصفه بالعشوائية في اتخاذ القرارات داخل النادي، قائلًا: «في ناس شغالة بتفهم نفسها إنها فاهمة في كل حاجة، وبتاخد قرارات عشوائية كأن الزمالك ده ملك خاص».

وتحدث ميدو عن غضب جماهير الزمالك من مجلس الإدارة، قائلًا: «قد إيه النهاردة الزمالك خسر 350 مليون جنيه؟ قد إيه النهاردة الزمالك وقف له قيد؟ وقد إيه النهاردة جمهور الزمالك بيهاجم مجلس إدارة الزمالك؟».

وأضاف: «جمهور الزمالك ما ينفعش تضحك عليه، ولا هتعرف تخدع عليه مهما عملت، ومهما سيطرت على إعلاميين ومهما وجهت لجان إلكترونية وصفحات».

وشدد على أن جماهير الزمالك لن تقبل استمرار الأوضاع الحالية، قائلًا: «جمهور الزمالك لا يُشترى، لا يُشترى. ولا تفتكر إن إحنا هنسكت».

واستكمل: «جمهور الزمالك مش هيسكت من أي حد، وعارف كويس قوي مين المسؤول، ومين المتورط، ومين ساعة المكسب بيقف في الصفوف الأمامية، ومين ساعة الخسارة والمصائب بيستخبى».

واختتم ميدو حديثه بالتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأخطاء، قائلًا: «كل من أخطأ في حق الزمالك سيحاسب. الجمهور اللي هيحاسبه، والجمهور اللي هيحاسبه، والقانون هو اللي هيحاسبه».

وأضاف: «مينفعش النهاردة ناخد خطوات لورا، ده مش هيحصل، وأنا قلتلكم الكلام ده قبل كده، وحذرت منه قبل كده، وقلت إن اللي أخطأ لازم يحاسب، ولازم يتشار عليه، أيًا كان هو مين».

وأكد ميدو في ختام تصريحاته: «مع احترامي للجميع داخل مجلس إدارة الزمالك، الزمالك يظل الزمالك، الزمالك هيفضل عظيم، والزمالك هيعدي من أزماته، والأيام بيننا».