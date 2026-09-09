طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة وسهلة يمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو العشاء، وتعد فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة من الوصفات الشهية التي تجمع بين الطعم المميز وسهولة التحضير، ويمكن إعدادها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

وتقدم الشيف توتا مراد طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل، بعجينة هشة يتم حشوها بالجبنة البراميلي، ثم تغطيتها بالسمسم المحمص قبل خبزها في الفرن حتى تحصل على لون ذهبي شهي.

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

مقادير فطائر بالسمسم والعسل:

3 أكواب دقيق.

علبة زبادي.

بيضة واحدة.

ربع كيلو زيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

مقادير الحشو:

جبنة براميلي.

مكونات وجه الفطائر:

سمسم محمص.

ماء.

عسل أسود.

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل والجبنة:

ـ في وعاء مناسب، تخلط المكونات الجافة، وهي الدقيق والخميرة والسكر والملح، جيدًا حتى تتجانس.

ـ تضاف البيضة والزبادي والزيت إلى الخليط، ثم تقلب المكونات معًا.

ـ يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

ـ تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا، حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ـ بعد التخمير، تقسم العجينة إلى كرات متساوية، ثم تفرد كل كرة وتحشى بقطع من الجبنة البراميلي.

ـ تلف العجينة المحشوة على شكل رول، مع إحكام غلق الأطراف حتى لا تخرج الجبنة أثناء الخَبز.

ـ يذاب العسل الأسود في كوب من الماء، ثم تغمر رولات العجين في خليط الماء والعسل.

ـ تمرر الرولات بعد ذلك في السمسم المحمص حتى يغطي سطحها بالكامل.

ـ ترص الفطائر في صينية مناسبة، ثم تدخل فرنًا ساخنًا وتخبز حتى تنضج وتحصل على لون ذهبي من الخارج.

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

سر نجاح فطائر السمسم والعسل

للحصول على فطائر هشة ولذيذة، يفضل عدم إضافة الماء دفعة واحدة، وإنما إضافته تدريجيًا أثناء العجن حتى الوصول إلى القوام المناسب. كما يساعد ترك العجينة لمدة كافية على التخمير في الحصول على قوام خفيف وهش بعد الخَبز.

ويمكن تقديم فطائر السمسم والعسل والجبنة ساخنة إلى جانب المشروبات المفضلة، لتكون وجبة مناسبة للإفطار أو العشاء أو كسناك بين الوجبات.