أحمد حمودة: الزمالك يخوض مبارياته وكأنه «ناقص لاعب» .. و«الدباغ» لا يجيد الجناح

أكد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، أن هناك علامات استفهام حول أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال “حمودة” في تصريحات تلفزيونية: "هناك علامات استفهام على أداء الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بدليل تتويج مهدي سليمان بجائزة رجل المباراة أكثر من مرة".

وأوضح: “الزمالك يخوض مبارياته وكأنه ناقص لاعب، وهو الفلسطيني عدي الدباغ، لأنه لا يجيد اللعب في مركز الجناح ولا يمتلك السرعات المطلوبة لهذا المركز، فهو مهاجم كبير ويجب أن يشارك في مركزه الأساسي”.

وتابع: “معتمد جمال الآن في مفترق طرق، وينحت في الصخر، وما فعله حتى الآن يُعد إعجازًا، لكن يجب أن تظهر بصماته بشكل أكبر على أداء الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “الزمالك من الوارد أن يقع أمام أي فريق منظم، مثل الأهلي أو بيراميدز أو سيراميكا، وغيرها من الفرق التي تستطيع استغلال نقاط الضعف”.