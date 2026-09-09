أول تعليق لـ هشام نصر بعد هجوم جماهير الزمالك عليه في المدرجات

علّق المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على الهجوم الذي تعرّض له من جانب جماهير القلعة البيضاء خلال مباريات الفريق.

وكتب هشام نصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “شكرا”.

وشهدت المباراة هتافات من جانب بعض جماهير الزمالك ضد هشام نصر، اعتراضًا على عدد من الملفات داخل النادي، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستضاف استاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك وأبو قير للأسمدة، والتي نجح خلالها الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، في انتظار استكمال منافسات الجولة غدًا الأربعاء.

وجاء اختيار المهدي سليمان رجلًا للمباراة بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال اللقاء، ومساهمته في خروج الزمالك بشباك نظيفة وتحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة.