قبل مواجهة المقاولون .. أحمد حسن يكشف موقف كريم فؤاد وطاهر وإمام عاشور

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر المستجدات داخل صفوف الفريق قبل مواجهة المقاولون العرب، في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “استبعاد كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية ولا يوجد إصابات في الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب”.

وتابع: “وإمام عاشور خارج تشكيل الأهلي الأساسي أمام المقاولون العرب لكنه حصل على وعد بالمشاركة في الشوط الثاني”.

وأعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي، لخوض مباراة المقاولون العرب، اليوم الأربعاء ‏ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.‏

محمد الشناوي وياسين مرعي وهادي رياض وياسر إبراهيم وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ‏ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وإمام عاشور ‏وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.‏

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وحقق الفوز في ‏الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 1-0.‏