الدوري السعودي .. «الاتفاق» يتعادل مع «الفيصلي» سلبيًا و«الحزم» يهزم «التعاون» بهدف مبكر

شهدت منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الثلاثاء، تعادلًا سلبيًا بين الفيصلي والاتفاق، فيما نجح الحزم في تحقيق فوز ثمين على حساب التعاون بهدف دون رد.

الفيصلي يتعادل مع الاتفاق

حسم التعادل السلبي مواجهة الفيصلي والاتفاق، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، ليحصل كل فريق على نقطة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 3 نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات متتالية دون تحقيق أي انتصار، ليحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب.

في المقابل، وصل رصيد الاتفاق إلى 10 نقاط، ليحتل المركز السادس، بعدما حقق ثلاثة انتصارات قبل أن يتعادل أمام الفيصلي في هذه الجولة.

الحزم يهزم التعاون بهدف مبكر

وفي مباراة أخرى، حقق الحزم فوزًا مهمًا على ضيفه التعاون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل أبو بكر باه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة، بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك التعاون ومنحت أصحاب الأرض أفضلية مبكرة.

ورفع الحزم رصيده بهذا الفوز إلى 8 نقاط ليحتل المركز التاسع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.