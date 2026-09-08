لميس الحديدي تنتقد أنباء تحويل حديقة عامة خلف مول العرب إلى منطقة فنادق وكافيهات

أثارت الإعلامية لميس الحديدي جدلًا بشأن أنباء متداولة عن مشروع لتحويل الحديقة العامة الواقعة فيما يُسمى بـ«الممشى السياحي» خلف مول العرب، إلى منطقة تضم فنادق وكافيهات.

لميس الحديدي

وقالت لميس الحديدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فرحنا بتصريحات مجلس الوزراء أمس، لكن الحلو ما يكملش.. هناك أنباء عن مشروع لتحويل الحديقة العامة فيما يسمى بالممشى السياحي خلف مول العرب، بتخصيص مباشر يطلق عليه VIP، إلى منطقة فنادق وكافيتريات».

وأضافت: «وعلشان الدنيا تعدي زودوا عليها كلمة حدائق»، في إشارة إلى اعتراضها على فكرة تحويل المساحات الخضراء العامة إلى مشروعات تجارية.