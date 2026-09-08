فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

حقق فيلم «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان خلال العرض العالمي الأول ناجحا، ضمن قسم Spotlight في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المقامة خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر، وسط حضور المخرج والمنتج رامي عليان، إلى جانب عدد من أبطال الفيلم، من بينهم الفنان كامل الباشا، وعامر حليحل، وبهيرة العباسي.

ويواصل الفيلم رحلته في المهرجانات السينمائية، حيث يستعد لعرضه الأول في أمريكا الشمالية، ضمن قسم Centerpiece في الدورة الحادية والخمسين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر.

قصة فيلم حوار مع البحر

وتدور أحداث «حوار مع البحر» في مدينة القدس، حول كمال، رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عاما، يتلقى أمرا من محكمة إسرائيلية يلزمه بسداد مبلغ مالي كبير لصالح التأمين الوطني، بدعوى أن ابنه وائل مدين بهذا المبلغ.

لكن كمال يؤكد أن وائل غرق في البحر الأحمر قبل عقود، قبل أن يكتشف مفاجأة تقلب حياته، وهي أن السلطات لا تملك أي سجل رسمي يثبت وفاة ابنه.

وأمام هذا الغموض، يبدأ كمال رحلة بحث لكشف الحقيقة، مستندا إلى الخيط الوحيد المتبقي أمامه، في محاولة لمعرفة ما حدث لابنه وائل، والوصول إلى حقيقة اختفائه بعد سنوات طويلة من الغياب.

الفيلم من إخراج مؤيد عليان، الذي شارك في كتابة السيناريو مع رامي موسى عليان، بينما يقدم كامل الباشا شخصية الأب المحورية التي تدور حولها أحداث العمل.