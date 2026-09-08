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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مساعد سيارتك الذكي يريد أموالك أكثر مما يريد مساعدتك

الذكاء الاصطناعي في السيارات
الذكاء الاصطناعي في السيارات
عزة عاطف

تتجه شركات تصنيع السيارات العالمية إلى دمج مساعدين صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي في طرازاتها الحديثة، ليس فقط لتحسين تجربة القيادة وزيادة الرفاهية داخل المقصورة، بل كقناة استراتيجية لبيع الخدمات البرمجية والاشتراكات الرقمية للعملاء. 

وتستغل الشركات قدرة هذه الأنظمة على تحليل بيانات المركبة وسلوك السائق لتقديم توصيات مخصصة، ما يفتح بابًا جديدًا للإيرادات المستمرة بعد بيع السيارة.

استراتيجية جنرال موتورز لتحقيق 10.5 مليار دولار من البرمجيات

تتوقع شركة جنرال موتورز أن تصل إيراداتها من الخدمات البرمجية والاشتراكات الرقمية إلى 10.5 مليار دولار، حيث بدأت الشركة بالفعل بتوفير مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini) في نحو 4 ملايين سيارة، إلى جانب تطوير مساعد رقمي خاص يعتمد على البيانات التشغيلية للمركبة ونظام أونستار (OnStar). 

ويسهم هذا الدمج العميق في التنبؤ باحتياجات الصيانة الدورية واقتراح خدمات إضافية للمستهلكين، ما يحول السيارة إلى منصة برمجية متكاملة تدر أرباحًا دورية.

تحليل البيانات وسلوك المستهلكين في سوق السيارات

تشير تحليلات خبراء قطاع السيارات إلى أن المساعدين الصوتیين المدعومين بالذكاء الاصطناعي سيمثلون عاملًا رئيسيًا في اتخاذ قرارات الشراء لدى المستهلكين خلال السنوات القادمة. 

وتظهر الدراسات أنه كلما زادت درجة التفاعل الودي والسلس مع المساعد الرقمي، زاد إقبال السائقين على استخدام الخدمات المقترحة والتفاعل مع الاشتراكات التي يروج لها النظام داخل السيارة، رغم التحديات المتعلقة بمخاوف الخصوصية والرسوم الشهرية المضافة.

مساعد الذكاء الاصطناعي في السيارات
الذكاء الاصطناعي في السيارات جنرال موتورز السيارات البرمجية المساعد الصوتي الرقمي تقنيات السيارات 2026

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