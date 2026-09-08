هنا شيحة تتألق في تريند الثمانينيات بلوك جرئ

شاركت عدد من النجمات في تريند الثمانينيات، مستعيدات أجواء تلك الحقبة من خلال إطلالات مستوحاة من الموضة والمكياج وتسريحات الشعر التي اشتهرت بها، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

ونشرت الفنانة هنا شيحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالات لافته في تريند الثمانينيات.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.