وزير خارجية بريطانيا يهاجم الاحتلال: نرفض تهجير الفلسطينيينن ولن نقف مكتوفي الأدي

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.

مؤكدا أن موقف لندن يستند إلى ضرورة حماية فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حل الدولتين.



وأضاف ميليباند، خلال حديثه أمام البرلمان البريطاني، أن الخلاف بين بريطانيا وإسرائيل "ليس مع شعب إسرائيل، بل مع سلوك حكومتها"، في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية إن «ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجه سياسة هذه الحكومة»، مشدداً على أن الحكومة البريطانية لن تتجاهل ما وصفه بالانتهاكات التي تهدد مستقبل هذا الحل.

قال وزير خارجية بريطانيا مهاجمًا الاحتلال: لسنا مكتوفي الأدي وضد أي تهجير للفلسطينيينن .. معنا فرنسا وكندا و 11 دولة أوروبيةّ".

وذكر :"ستقطع الدول علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية".

تابع :"الدي جاءوا إلي بريطانيا لاجئين يهوديين .. ولكننا في بريطانيا ندافع عن الحقوق والقيم ونريد نهاية لمعاناة الفلسطينيين.. نريد أن نري نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني .. نريد أن يعيش الإسرائيلي والفلسطيني جنبا إلي جنب .. كل الأديان يحق لها أن تعيش دون خوف..أشعر مع كثيرين غيري بخجل عميق مما حدث في غزة أمام أنظار العالم ".

وقال بيان لبريطانيا و 11 دولة أوروبية أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوض إماكنية حل الدولتينّ".



وتأتي تصريحات ميليباند بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات تجارية على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي.



وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بداية العام، فيما تقول الأمم المتحدة إن الإصابات الناجمة عن هذه الاعتداءات ارتفعت إلى متوسط ثلاث إصابات يومياً.

و حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من إمكانية تعرض شركات بريطانية للحظر من ممارسة الأعمال في عدد من الولايات الأمريكية، على خلفية الإجراءات التي تتخذها لندن ضد المستوطنات الإسرائيلية.



