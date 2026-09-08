قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 رعاة و400% زيادة.. الزمالك يكشف تطورات ملف الرعاية
تصعيد مع تل أبيب.. 12 دولة غربية تتجه لتقييد تجارة المستوطنات الإسرائيلية
ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر ختام الثلاثاء 8 سبتمبر
رئيس الوزراء متابعًا العمل بـ"رأس الحكمة": تذليل العقبات لدفع التنمية بالساحل الشمالي
اشتريها خلال ساعات.. القائمة النهائية لأسعار السلع التموينية بمنافذ التموين
الأهلي ينعى أحمد عبد الباقي
السعودية وروسيا تشددان على حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات المائية الدولية
الإحصاء : 14.6% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال النصف الأول من 2026
بريطانيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتفرض عقوبات جديدة
الطيران اليمني يضرب تعزيزات حوثية متجهة إلى الوازعية بمحافظة تعز
قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
الإحصـــــاء: 62.5% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال النصف الأول من عام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا يهاجم الاحتلال: نرفض تهجير الفلسطينيينن ولن نقف مكتوفي الأدي

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند
وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند
محمد على

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.

مؤكدا أن موقف لندن يستند إلى ضرورة حماية فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حل الدولتين.


وأضاف ميليباند، خلال حديثه أمام البرلمان البريطاني، أن الخلاف بين بريطانيا وإسرائيل "ليس مع شعب إسرائيل، بل مع سلوك حكومتها"، في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزير الخارجية إن «ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجه سياسة هذه الحكومة»، مشدداً على أن الحكومة البريطانية لن تتجاهل ما وصفه بالانتهاكات التي تهدد مستقبل هذا الحل.

قال وزير خارجية بريطانيا مهاجمًا الاحتلال: لسنا مكتوفي الأدي وضد أي تهجير للفلسطينيينن .. معنا فرنسا وكندا و 11 دولة أوروبيةّ".
وذكر :"ستقطع الدول علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية".
تابع :"الدي جاءوا إلي بريطانيا لاجئين يهوديين .. ولكننا في بريطانيا ندافع عن الحقوق والقيم ونريد نهاية لمعاناة الفلسطينيين.. نريد أن نري نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني .. نريد أن يعيش الإسرائيلي والفلسطيني جنبا إلي جنب .. كل الأديان يحق لها أن تعيش دون خوف..أشعر مع كثيرين غيري بخجل عميق مما حدث في غزة أمام أنظار العالم ".
وقال بيان لبريطانيا و 11 دولة أوروبية أن  سلوك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية يقوض إماكنية حل الدولتينّ".


وتأتي تصريحات ميليباند بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات تجارية على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي.
 

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين منذ بداية العام، فيما تقول الأمم المتحدة إن الإصابات الناجمة عن هذه الاعتداءات ارتفعت إلى متوسط ثلاث إصابات يومياً.
و حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من إمكانية تعرض شركات بريطانية للحظر من ممارسة الأعمال في عدد من الولايات الأمريكية، على خلفية الإجراءات التي تتخذها لندن ضد المستوطنات الإسرائيلية.


 

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة البريطانية تطهير عرقي للفلسطينيين دولة فلسطينية حل الدولتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

ترشيحاتنا

السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ قنا يتفقدان مشاركة مؤسسة أبو العينين في قافلة «إيد واحدة»

السفيرة نبيلة مكرم ومحافظ قنا يتفقدان مشاركة مؤسسة أبو العينين في قافلة «إيد واحدة»

جانب من التقديم

الهيئة القومية لسكك حديد مصر: تزايد الإقبال على التقديم بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان

مشاركة لافتة لوزارة الإنتاج الحربي في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026

أسلحة وأنظمة متطورة.. الإنتاج الحربي يستعرض أحدث الصناعات بمعرض العلمين الدولي للطيران

بالصور

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح

مصر تستعرض قوتها الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء

لو طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة.. 7 أفكار سريعة ومشبعة

طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟
طفلك بيرفض الفطار قبل المدرسة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد