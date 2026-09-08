قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين
مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء العلمين خلال معرض الطيران والفضاء
أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة
عروض جوية مبهرة تزين سماء العلمين في معرض الطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشاهدان عروضا جوية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي
وصول الرئيس السيسي لافتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين للطيران والفضاء| شاهد
الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة

الجندي الإسرائيلي
الجندي الإسرائيلي
محمد على

بعد حملة دعم كبيرة من شركة أديداس الألمانية الرياضية لجندي احتلال فقد إحدى قدميه في حرب غزة، تراجعت الشركة تحت وطأة الانتقادات وموجة الاستهجان الواسعة لها ولعملها ولإعلانها الترويجي غير الإنساني.

في الإعلان الترويجي، ظهر الجندي الإسرائيلي شاليف بيتون يروج لخدمة الحذاء المنفرد قطعة واحدة دون زوج آخر، والمخصصة للأشخاص الذين فقدوا إحدى قدميهم.

إعلان يظهر القاتل كضحية

أظهرت الشركة بيتون في ثوب الضحية للحرب والبطل في نفس الوقت، وهو ما جر على أديداس انتقادات واسعة كون أن الجندي بيتون هذا، فقد قدمه في حرب الإبادة على غزة، أي أنه أصيب من المقاومة فيما كان يبيد في الأهالي بالقطاع المحاصر.

جر هذا على الشركة شيئا أكبر من الانتقادات، وهو دعوات إلى مقاطعة الشركة.

وأثار ظهور بيتون كذلك، ليس الانتقادات فحسب، بل حالة جدل واسع وانتقادات  في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم، وبينهم أطفال، وسط تراجع خدمات العلاج والتأهيل ونقص الإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات البتر.

أديداس تعتذر وتحذف الإعلان

وأعلنت أديداس اعتذارها عن الإعلان، قائلة إن الصورة أثارت ردود فعل قوية، وأوضحت أن المبادرة كانت محلية داخل إسرائيل، وأن الشركة لم تكن تقصد الإساءة أو إثارة مشاعر الغضب.

وجاء تراجع الشركة بالتزامن مع تصاعد الانتقادات وحملات المقاطعة والإبلاغات التي استهدفت حساب الجندي الإسرائيلي. كما حذف بيتون الفيديو الترويجي من حسابه على «إنستجرام» بعد أيام من نشره.

انتقادات لاذعة للجندي

ولم ينته الجدل بحذف الإعلان، إذ واجه بيتون انتقادات إضافية عقب نشره مقطعًا سخر فيه من الدعوات إلى مقاطعته، ما دفع ناشطين إلى مواصلة حملتهم ضده وضد شركة أديداس.

واعتبر منتقدون أن اختيار جندي إسرائيلي للترويج لخدمة مخصصة لمبتوري الأطراف يحمل استفزازًا، خصوصًا في ظل معاناة آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم جراء الحرب في غزة.

وتتطلب حالات كثيرة من هؤلاء المصابين عمليات جراحية متخصصة، وأطرافًا صناعية، وبرامج تأهيل طويلة، في ظل ظروف صحية وإنسانية صعبة ونقص حاد في الإمكانات الطبية.

 

حملات المقاطعة وإجبار أديداس

يأتي تراجع أديداس عن الإعلان والاعتذار عنه في وقت تتصاعد فيه حملات المقاطعة العالمية ضد شركات تُتهم بالتورط أو الارتباط بممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

أديداس الألمانية جندي احتلال الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

المتهمون

القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في القاهرة

المتهمة

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط طرفى مشاجرة بسلاح أبيض وإسطوانة غاز في الشرقية

بالصور

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد