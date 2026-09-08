قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبابي يحرج باريس سان جيرمان: الحديث عني يجلب لهم مبيعات هائلة
محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية بريقة بريف القنيطرة جنوب سوريا

قوات الاحتلال في سوريا
قوات الاحتلال في سوريا
محمد على

توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قرية بريقة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، زاعما أنه يقوم بعمل من أعمال السيادة، بتفتيش أحد المنازل وتكدير أصحابه.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية باتجاه عدد من المنازل خلال توغلها في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الاحتلال تكرر عدوانها بإلقاء القنابل الدخانية وقذائف مدفعية خلال توغلاتها في قرى وبلدات الجنوب السوري، حيث قصفت أمس الأول "الأحد" الأراضي الزراعية غربي قرية المشاعلة في ريف القنيطرة الأوسط بقذيفة مدفعية، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام.

كما قصفت محيط قرية الصمدانية الشرقية بقذيفة مدفعية في ريف القنيطرة الأوسط، وأطلقت النار بشكل عشوائي على منازل المواطنين في قرية معرية بريف درعا الغربي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب السوري عبر توغلات متكررة وعمليات دهم وتفتيش في الطرقات والمنازل واعتقال المواطنين واختطافهم.

ورصدت وزارة الخارجية السورية 65 توغلا خلال شهر يوليو الماضي وحده و52 توغلا خلال الأيام الـ18 الأولى من أغسطس الماضي، موثقة 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام لا يزال 49 شخصا منهم قيد الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة وريف دمشق.

وتطالب سوريا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.

توغل الاحتلال الإسرائيلي بريقة القنيطرة غربي سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

بالحمالات.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد المدامود لمتابعة سير العمل والارتقاء بالخدمات

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد