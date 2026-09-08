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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد تسليم 600 شهادة لخريجي المرحلة الأولى من النشاط الصيفي بمركز التدريب

محافظ أسيوط يشهد تسليم 600 شهادة لخريجي المرحلة الأولى من النشاط الصيفي بمركز التدريب
محافظ أسيوط يشهد تسليم 600 شهادة لخريجي المرحلة الأولى من النشاط الصيفي بمركز التدريب
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية تسليم 600 شهادة لخريجي المرحلة الأولى من النشاط الصيفي بمركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة تطوير مهاراتهم والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري ودعم مسارات التدريب وبناء القدرات.

رافق المحافظ خلال الاحتفالية أحمد مدكور، مدير مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بديوان عام المحافظة.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد محافظ أسيوط قاعات مركز التدريب، واطلع على سير عدد من البرامج التدريبية المنفذة، من بينها دورات أساسيات الحاسب الآلي، والبرامج الهندسية المتخصصة، واللغة الإنجليزية، والتقى بعدد من المتدربين، مستمعًا إلى آرائهم حول البرامج التدريبية ومدى استفادتهم منها، مشيدًا بما يقدمه المركز من برامج تسهم في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، وتأهيل الشباب والخريجين بالمهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير المركز حول مكونات المركز وإمكاناته التدريبية، والتي تشمل قاعات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، ومدربين متخصصين ومعتمدين، فضلًا عن تقديم شهادات موثقة ومعتمدة للمتدربين، بما يدعم قدراتهم المهنية ويعزز فرصهم في المنافسة بسوق العمل.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن البرامج التدريبية التي ينفذها المركز تتنوع لتشمل أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة، واللغات الأجنبية، والبرامج الهندسية، والتنمية البشرية، من خلال محتوى تدريبي يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يساعد المتدربين على اكتساب مهارات رقمية ومهنية حديثة، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتعلم والتطوير والالتحاق بفرص العمل.

وفي ختام الاحتفالية، سلّم محافظ أسيوط شهادات اجتياز التدريب لخريجي المرحلة الأولى من النشاط الصيفي، معربًا عن تقديره لحرصهم على المشاركة والاستفادة من البرامج التدريبية، ومؤكدًا أهمية مواصلة الاستثمار في مهارات الشباب والنشء، وتشجيعهم على اكتساب المعارف والمهارات المستقبلية، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل المحافظة والدولة، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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