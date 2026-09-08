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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
رنا عصمت

تعتبر الجبنة من الأطعمة المهمة التي يمكن إضافتها إلى لانش بوكس الأطفال، لما تحتوي عليه من الكالسيوم والبروتين، لكن اختيار النوع المناسب أمر مهم، خاصة أن بعض أنواع الجبن المصنعة قد تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون المشبعة.

وبحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، تعد الجبن المصنعة من الأطعمة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، لذلك يُفضل عدم الاعتماد عليها بشكل متكرر ضمن وجبات الأطفال.

أنواع يُفضل تقليلها في لانش بوكس الأطفال:

-الجبن المطبوخ أو الشرائح المصنعة.

-الجبن القابل للدهن عالي الملح.

-منتجات الجبن التي تأتي مع مقرمشات أو صوصات جاهزة.

-الأنواع التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة.
 

وأشارت اختبارات غذائية لمنتجات مخصصة لصناديق الطعام إلى أن بعض شرائح الجبن المصنعة قد تحتوي على مستويات مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة.

أنواع جبن أفضل للانش بوكس:

-الجبن الموزاريلا.

-الجبن الشيدر بكميات مناسبة، ويفضل اختيار الأنواع الأقل في الملح.

-الجبن السويسري.

-الجبن القريش أو أنواع الجبن الطازجة الأقل في الملح.

-أصابع أو مكعبات الجبن الأقل تصنيعًا.


 وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية باختيار أنواع الجبن الأقل في الدهون والملح، كما يمكن استخدام الأنواع ذات النكهة الأقوى بكميات أقل بدلًا من الإفراط في الأنواع المالحة.

وللحصول على لانش بوكس متوازن، يمكن تقديم الجبنة مع خبز الحبوب الكاملة، وخضروات مثل الخيار والجزر، إلى جانب ثمرة فاكهة وماء.

المصدر موقع NHS البريطاني

مش كل الجبن صحي للأطفال أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل أنواع جبن مضرة لطفلك احذرو هذه الأنواع من الجبن

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