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لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  انضمام مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والصحة المهنية و التغذية العلاجية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تحت اسم مدرسة فيوتشر برايد للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط ، بما يعزز إتاحة مسارات تعليمية متخصصة جديدة ، وذلك في إطار الاستمرار في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية..

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تقدم هذه المدرسة عددًا من التخصصات النوعية، تشمل : تكنولوجيا الرعاية الصحية ، والسلامة والصحة المهنية ، و التغذية العلاجية ، بما يتيح للطلاب اكتساب معارف ومهارات تطبيقية في مجالات حيوية ومتنوعة.

رابط التقديم في المدرسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم القبول وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة، وبعد اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني: dualedu.moe.gov.eg

مميزات المدرسة 

- الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية وشهادة خبرة من الشريك الصناعي

- التدريب الميداني اثناء فترة الدراسة

- مكافآت مالية اثناء فترة التدريب الميداني

-توفير الزي المدرسي

عدد سنوات الدراسة في المدرسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان سنوات الدراسة في مدرسة فيوتشر برايد للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط 3 سنوات

المنهج الدراسي في المدرسة 

- العلوم الأساسية والثقافية
- العلوم الفنية في مجال التخصص (نظري - علمي )
-التدريب الميداني

شروط التقديم في المدرسة

-أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية

-يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية

-ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2026

شروط القبول المدرسة

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على موقع وزارة التربية والتعليم
-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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