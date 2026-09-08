لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انضمام مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والصحة المهنية و التغذية العلاجية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تحت اسم مدرسة فيوتشر برايد للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط ، بما يعزز إتاحة مسارات تعليمية متخصصة جديدة ، وذلك في إطار الاستمرار في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية..

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تقدم هذه المدرسة عددًا من التخصصات النوعية، تشمل : تكنولوجيا الرعاية الصحية ، والسلامة والصحة المهنية ، و التغذية العلاجية ، بما يتيح للطلاب اكتساب معارف ومهارات تطبيقية في مجالات حيوية ومتنوعة.

رابط التقديم في المدرسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم القبول وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة، وبعد اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني: dualedu.moe.gov.eg

مميزات المدرسة

- الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية وشهادة خبرة من الشريك الصناعي

- التدريب الميداني اثناء فترة الدراسة

- مكافآت مالية اثناء فترة التدريب الميداني

-توفير الزي المدرسي

عدد سنوات الدراسة في المدرسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان سنوات الدراسة في مدرسة فيوتشر برايد للتكنولوجيا التطبيقية بدمياط 3 سنوات

المنهج الدراسي في المدرسة

- العلوم الأساسية والثقافية

- العلوم الفنية في مجال التخصص (نظري - علمي )

-التدريب الميداني

شروط التقديم في المدرسة

-أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية

-يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية

-ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2026

شروط القبول المدرسة

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على موقع وزارة التربية والتعليم

-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي