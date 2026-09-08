بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

تصدر سقوط هيفاء وهبي ، على المسرح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تعرضت الفنانة اللبنانية لموقف مفاجئ أثناء إحيائها حفل زفاف سامر، نجل الفنانة جوليا بطرس.

حيث اختل توازنها وسقطت خلال تقديم إحدى أغنياتها، قبل أن تستعيد توازنها وتواصل فقرتها.

ولم تتعامل هيفاء وهبي مع الموقف باعتباره أزمة، بل شاركت مقطع سقوطها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت بطريقة ساخرة: «وقعت بس وقعت في أيادٍ أمينة»، في إشارة إلى الأشخاص الذين سارعوا لمساعدتها بعد السقوط.

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

لكن بعيدًا عن الموقف الطريف، يطرح سقوط الفنانة سؤالًا مهمًا: متى يكون السقوط مجرد تعثر عابر، ومتى يمكن أن يشير إلى إصابة تستدعي التدخل الطبي؟

خبير علاج طبيعي يكشف علامات الخطر بعد السقوط

وقال علاء عبد الفتاح، خبير العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن خطورة السقوط لا تتحدد فقط من خلال قوة الارتطام، وإنما تعتمد أيضًا على الجزء الذي تعرض للإصابة، وطريقة السقوط، وعمر الشخص، والأعراض التي تظهر بعد الحادث.

وأوضح أن السقوط على الظهر أو الكتف أو الركبة قد يؤدي إلى إصابات تتفاوت بين الكدمات والشد العضلي والالتواءات، وصولًا إلى إصابات أكثر خطورة مثل الكسور أو إصابات الأربطة، ولذلك لا يجب تجاهل الألم الشديد أو استمرار الأعراض بعد السقوط.

وأضاف علاء عبد الفتاح أن السقوط على الرأس تحديدًا يحتاج إلى اهتمام أكبر، حتى إذا بدا الشخص بخير في اللحظات الأولى؛ لأن بعض أعراض إصابات الرأس قد تظهر بعد فترة من وقوع الحادث.

وتؤكد Mayo Clinic أن الارتجاج يمكن أن يحدث نتيجة تعرض الرأس أو الجسم لصدمة، ولا يشترط أن يفقد الشخص وعيه حتى يكون مصابًا به. ومن أعراضه المحتملة الصداع ومشكلات التركيز والذاكرة والتوازن وتغيرات النوم أو المزاج.

متى يحتاج السقوط إلى طبيب؟

وأشار خبير العلاج الطبيعي إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالراحة المنزلية إذا ظهرت أعراض غير طبيعية بعد السقوط، خاصة في حالة وجود ألم شديد أو متزايد، تورم واضح، صعوبة في تحريك أحد الأطراف، أو عدم القدرة على الوقوف أو المشي بصورة طبيعية.

وتزداد أهمية التقييم الطبي إذا صاحب السقوط إصابة في الرأس، خصوصًا مع ظهور أعراض مثل القيء، اضطراب الرؤية، التشوش، فقدان الذاكرة، الصداع الشديد أو المفاجئ، أو فقدان الإحساس في أحد أجزاء الجسم.

و ينصح بطلب الرعاية الطبية عند التعرض لإصابة في الرأس المصحوبة بالتشوش أو فقدان الذاكرة أو تغير الرؤية أو الغثيان والقيء أو الصداع الشديد، حتى في حالة عدم حدوث فقدان للوعي.

هل يمكن أن تكون الإصابة موجودة رغم القدرة على الحركة؟

وأكد علاء عبد الفتاح أن القدرة على الوقوف أو استكمال الحركة بعد السقوط لا تعني بالضرورة عدم وجود إصابة، موضحًا أن بعض الإصابات قد تكون أعراضها بسيطة في البداية ثم تزداد مع مرور الوقت.

ولذلك، إذا استمر الألم أو ظهرت أعراض جديدة بعد ساعات من السقوط، فمن الأفضل الحصول على تقييم طبي مناسب بدلًا من الاعتماد على المسكنات أو تجاهل الإصابة.

كما أن إصابات الدماغ الرضحية قد تتراوح من إصابات خفيفة إلى حالات أكثر خطورة، بحسب شدة الصدمة ومكانها، وقد تتسبب الإصابات الشديدة في نزيف أو تلف في أنسجة الدماغ.

ماذا تفعلين فور السقوط؟

وينصح خبير العلاج الطبيعي بعدم محاولة تحريك الشخص المصاب بعنف، خصوصًا إذا كان هناك اشتباه في إصابة بالرقبة أو الظهر، مع مراقبة حالته وطلب المساعدة الطبية عند ظهور علامات الخطر.

وفي حالة إصابة الرأس،و يوصي بتجنب تحريك المصاب، خاصة عند الاشتباه في إصابة خطيرة، مع التعامل مع أي نزيف ظاهر وطلب المساعدة الطبية عند الحاجة.