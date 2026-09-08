قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان صورة تذكارية بمعرض العلمين للطيران والفضاء
شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور
الرئيس السيسي ورئيس قبرص يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026
استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه
لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
الوزراء: مصر ثاني أكبر سوق أفريقي في إضافات القدرات الشمسية المتوقعة خلال 2026
معلومات الوزراء: "شريحة الطفل" خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
شبه مجاعة.. تفاصيل أزمة غذائية يعيشها أهل غزة كل يوم
محمد سليمان عبد المالك: حالات "بنج كلي" معظمها من الواقع.. خاص
انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. حالة الطقس الأيام القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
أسماء عبد الحفيظ

تصدر سقوط هيفاء وهبي ، على المسرح محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تعرضت الفنانة اللبنانية لموقف مفاجئ أثناء إحيائها حفل زفاف سامر، نجل الفنانة جوليا بطرس.

حيث اختل توازنها وسقطت خلال تقديم إحدى أغنياتها، قبل أن تستعيد توازنها وتواصل فقرتها.

ولم تتعامل هيفاء وهبي مع الموقف باعتباره أزمة، بل شاركت مقطع سقوطها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت بطريقة ساخرة: «وقعت بس وقعت في أيادٍ أمينة»، في إشارة إلى الأشخاص الذين سارعوا لمساعدتها بعد السقوط.

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح 

لكن بعيدًا عن الموقف الطريف، يطرح سقوط الفنانة سؤالًا مهمًا: متى يكون السقوط مجرد تعثر عابر، ومتى يمكن أن يشير إلى إصابة تستدعي التدخل الطبي؟

خبير علاج طبيعي يكشف علامات الخطر بعد السقوط

وقال علاء عبد الفتاح، خبير العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن خطورة السقوط لا تتحدد فقط من خلال قوة الارتطام، وإنما تعتمد أيضًا على الجزء الذي تعرض للإصابة، وطريقة السقوط، وعمر الشخص، والأعراض التي تظهر بعد الحادث.

وأوضح أن السقوط على الظهر أو الكتف أو الركبة قد يؤدي إلى إصابات تتفاوت بين الكدمات والشد العضلي والالتواءات، وصولًا إلى إصابات أكثر خطورة مثل الكسور أو إصابات الأربطة، ولذلك لا يجب تجاهل الألم الشديد أو استمرار الأعراض بعد السقوط.

وأضاف علاء عبد الفتاح أن السقوط على الرأس تحديدًا يحتاج إلى اهتمام أكبر، حتى إذا بدا الشخص بخير في اللحظات الأولى؛ لأن بعض أعراض إصابات الرأس قد تظهر بعد فترة من وقوع الحادث.

وتؤكد Mayo Clinic أن الارتجاج يمكن أن يحدث نتيجة تعرض الرأس أو الجسم لصدمة، ولا يشترط أن يفقد الشخص وعيه حتى يكون مصابًا به. ومن أعراضه المحتملة الصداع ومشكلات التركيز والذاكرة والتوازن وتغيرات النوم أو المزاج.

متى يحتاج السقوط إلى طبيب؟

وأشار خبير العلاج الطبيعي إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالراحة المنزلية إذا ظهرت أعراض غير طبيعية بعد السقوط، خاصة في حالة وجود ألم شديد أو متزايد، تورم واضح، صعوبة في تحريك أحد الأطراف، أو عدم القدرة على الوقوف أو المشي بصورة طبيعية.

وتزداد أهمية التقييم الطبي إذا صاحب السقوط إصابة في الرأس، خصوصًا مع ظهور أعراض مثل القيء، اضطراب الرؤية، التشوش، فقدان الذاكرة، الصداع الشديد أو المفاجئ، أو فقدان الإحساس في أحد أجزاء الجسم.

و ينصح بطلب الرعاية الطبية عند التعرض لإصابة في الرأس المصحوبة بالتشوش أو فقدان الذاكرة أو تغير الرؤية أو الغثيان والقيء أو الصداع الشديد، حتى في حالة عدم حدوث فقدان للوعي.

هل يمكن أن تكون الإصابة موجودة رغم القدرة على الحركة؟

وأكد علاء عبد الفتاح أن القدرة على الوقوف أو استكمال الحركة بعد السقوط لا تعني بالضرورة عدم وجود إصابة، موضحًا أن بعض الإصابات قد تكون أعراضها بسيطة في البداية ثم تزداد مع مرور الوقت.

ولذلك، إذا استمر الألم أو ظهرت أعراض جديدة بعد ساعات من السقوط، فمن الأفضل الحصول على تقييم طبي مناسب بدلًا من الاعتماد على المسكنات أو تجاهل الإصابة.

كما أن إصابات الدماغ الرضحية قد تتراوح من إصابات خفيفة إلى حالات أكثر خطورة، بحسب شدة الصدمة ومكانها، وقد تتسبب الإصابات الشديدة في نزيف أو تلف في أنسجة الدماغ.

ماذا تفعلين فور السقوط؟

وينصح خبير العلاج الطبيعي بعدم محاولة تحريك الشخص المصاب بعنف، خصوصًا إذا كان هناك اشتباه في إصابة بالرقبة أو الظهر، مع مراقبة حالته وطلب المساعدة الطبية عند ظهور علامات الخطر.

وفي حالة إصابة الرأس،و يوصي  بتجنب تحريك المصاب، خاصة عند الاشتباه في إصابة خطيرة، مع التعامل مع أي نزيف ظاهر وطلب المساعدة الطبية عند الحاجة.

هيفاء وهبي سقوط هيفاء وهبي متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

بيزيرا

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة.. تفاصيل خطة التعاون بين البحوث وجامعة الصين الزراعية

عمرو الليثي

عودة "واحد من الناس".. برنامج عمرو الليثي يتصدر التريند على مواقع التواصل

لمدير مدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح محافظة الشرقية

بالجلباب بينضف المدرسة.. رواد التواصل يشيدون بمدير مدرسة بالشرقية

بالصور

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد