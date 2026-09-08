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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تخفيضات تصل لـ 30%.. افتتاح معرض أهلاً مدارس بالقصير لتخفيف الأعباء عن الأسر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت القناة الأولى المصرية بافتتاح معرض «أهلاً مدارس» بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحرصًا على توفير احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر وأولياء الأمور.

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المستلزمات والاحتياجات التي يحتاجها الطلاب مع بداية العام الدراسي، حيث يضم الأدوات الكتابية والمكتبية، والحقائب المدرسية، والزي المدرسي، إلى جانب عدد من المستلزمات التعليمية المختلفة، بما يوفر للأسر فرصة الحصول على احتياجات أبنائها من مكان واحد وبأسعار مخفضة.

المعرض يقام على مساحة 800 متر

ويقع معرض «أهلاً مدارس» بمدينة القصير على مساحة تصل إلى 800 متر مربع، ويضم عددًا من العارضين الذين يوفرون المنتجات والمستلزمات المدرسية الأساسية، مع طرحها بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

تخفيضات تصل إلى 30%

وتصل نسب التخفيضات على عدد من المنتجات والمستلزمات المعروضة إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، في خطوة تستهدف مساعدة المواطنين على توفير احتياجات أبنائهم قبل بدء الدراسة، خاصة في ظل زيادة حجم المصروفات التي تتحملها الأسر مع انطلاق كل عام دراسي جديد.

يأتي تنظيم المعرض ضمن الجهود المبذولة لتوفير السلع والمستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم المواطنين خلال موسم الاستعداد للعام الدراسي، وضمان توافر المنتجات التي يحتاجها الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

متابعة مستمرة لضمان الالتزام بالأسعار

وشددت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر على أهمية استمرار المتابعة والرقابة على المعرض، للتأكد من توافر جميع المستلزمات المدرسية، والالتزام بالأسعار ونسب التخفيضات المعلنة، بما يضمن استفادة المواطنين من الخدمات التي يقدمها المعرض.

ويستهدف معرض «أهلاً مدارس» توفير بدائل مناسبة أمام الأسر الراغبة في شراء مستلزمات الدراسة، مع إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الطلاب، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.

اهلا مدراس البحر الأحمر معرض اهلا مدراس

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